Втрачав себе, – Тарас Цимбалюк розповів про складне розлучення з другою дружиною
- Тарас Цимбалюк розповів, що відчував втрату себе під час другого шлюбу, де обоє приховували свою ідентичність.
- Цимбалюк і Тіна Антоненко одружилися, але розлучилися через різні цінності та погляди на життя.
"Холостяк" Тарас Цимбалюк був двічі одружений, однак жоден його шлюб не склався. Актор вперше за довгий розповів, як переживав друге розлучення.
Тарас Цимбалюк у проєкті "Холостяк" пригадав момент у житті, коли відчув, що втрачає себе. Про це пише 24 Канал.
До слова Моя совість чиста, – колишня Терена спростувала закиди щодо фейкових стосунків
Актор зізнався, що таке відчуття було у нього під час другого шлюбу. За його словами, кожен у парі приховував свою справжню ідентичність.
Я відчував, що втрачаю себе... Стосунки, які на той момент були, вони не розкривали ідентичність одне одного. Замовчувалися важливі речі, які нас не влаштовували. І ми мовчали, консервували це все. Це тривало кілька років. Але я намагався дати якийсь час, знаходив багато відмазок. Розставання з Тіною було важким, бо я був небайдужий до неї,
– поділився Тарас Цимбалюк.
"Холостяк" додав, що на той час ще й знімався у всіх можливих проєктах, бо не хотів комусь відмовляти. Згодом він працював з психологом, щоб розібратися з собою.
Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / Скриншот з відео
Що відомо про другий шлюб Цимбалюка?
- Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко познайомилися на зйомках кліпу Монатіка. Згодом вони почали спілкуватися, а ще пізніше між ними зав'язалися стосунки.
- У 2020 році Тарас освідчився у коханні Тіні у прямому етері шоу "Танці з зірками", – вона погодилась вийти заміж за актора.
- Однак їхній шлюб не протривав і року. Пара розлучилась через різні цінності та погляди на життя.