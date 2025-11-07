Терял себя, – Тарас Цимбалюк рассказал о сложном разводе со второй женой

"Холостяк" Тарас Цимбалюк был дважды женат, однако ни один его брак не сложился. Актер впервые за долгое рассказал, как переживал второй развод.

Тарас Цимбалюк в проекте "Холостяк" вспомнил момент в жизни, когда почувствовал, что теряет себя. Об этом пишет 24 Канал.

Актер признался, что такое ощущение было у него во время второго брака. По его словам, каждый в паре скрывал свою настоящую идентичность.

Я чувствовал, что теряю себя... Отношения, которые на тот момент были, они не раскрывали идентичность друг друга. Замалчивались важные вещи, которые нас не устраивали. И мы молчали, консервировали это все. Это продолжалось несколько лет. Но я пытался дать какое-то время, находил много отмазок. Расставание с Тиной было тяжелым, потому что я был неравнодушен к ней,

– поделился Тарас Цимбалюк.

"Холостяк" добавил, что в то время еще и снимался во всех возможных проектах, потому что не хотел кому-то отказывать. Впоследствии он работал с психологом, чтобы разобраться с собой.



Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / Скриншот из видео

Что известно о втором браке Цимбалюка?