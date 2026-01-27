Хор "Гомін" передав на фронт другу партію автівок, придбаних в рамках великого збору
- Львівський муніципальний хор "Гомін" передав ще 25 автомобілів на Сили оборони України, придбаних в рамках збору "Народний гомін".
- Передача автівок відбулась на Площі Ринок у Львові, за підтримки благодійного фонду "Добромобіль" та громадської організації "Об'єднання Активіст".
Сьогодні, 27 січня, львівській муніципальний хор "Гомін" передав другу партію автомобілів на Сили оборони України, придбаних в рамках збору "Народний гомін". На фронт відправилися ще 25 машин.
Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Передача автівок відбулась на Площі Ринок у Львові.
Теж цікаво Соліст хору "Гомін" пояснив, чому колектив відмовився від виступу на концерті "Кварталу 95"
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко подякував хору "Гомін" за допомогу українським військовим і за популяризацію української музики у світі.
Наш муніципальний хор "Гомін" – це гордість не лише Львова, а й усієї України. Під час кожного концерту колектив продовжує допомагати Збройним Силам, об'єднуючи навколо цієї мети сотні небайдужих людей. Сьогодні ми бачимо реальний результат спільної доброї праці – митців і глядачів. Це не лише велике емоційне задоволення від музики, а й конкретна допомога нашим військовим,
– сказав Москаленко.
Закупівлею, ремонтом і доставленням авто на фронт займаються благодійний фонд "Добромобіль" та громадська організація "Об'єднання Активіст". Співзасновник та керівник компанії TEATR.org.ua Назар Грищук підкреслив, що автомобілі доправлять до захисників і захисниць якнайшвидше.
Запитів значно більше, ніж можемо покрити зараз, тому ми постійно генеруємо нові збори та ідеї, щоб допомагати ще ефективніше. Частина автівок відразу відправляється на фронт, а частина – на доукомплектування, ремонт та підготовку. Важливо, що як тільки техніка готова – військові одразу її забирають і починають використовувати. Ми сподіваємося, що автівки служитимуть довго та надійно,
– зазначив він.
Хор "Гомін" передав ще 25 автівок на фронт: дивіться відео онлайн
Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко поділився, що першою місією колективу є популяризація української музики, проте нині важливіше підтримувати нашу армію.
Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Андрій Татаренко наголосив, що автівки на війні – це розхідний матеріал, але без них виконувати бойові завдання неможливо.
Зараз найважливіше – це розуміти реалії війни, а нині вона багато в чому є війною дронів. Для наших військових критично важливо мати можливість швидко й безпечно дістатися до позицій противника. Саме тому автівки, квадроцикли та інший транспорт сьогодні є необхідними на фронті. Дорога до позицій – ключова, і транспорт у цьому відіграє вирішальну роль,
– розповів захисник.
Хор "Гомін" передав ще 25 автівок на фронт / фото ЛМР
Коли передали першу партію автівок?
Нагадаємо, що перші 25 автівок, придбаних в рамках збору "Народний гомін", хор "Гомін" передав 20 жовтня 2025 року на Замковій площі в Луцьку.
"Народний гомін" – це збір на 50 машин для 50 підрозділів, які захищають Україну на війні. Колектив почав збирати кошти під час всеукраїнського туру. До кінця 2025 року вдалося зібрати 10 мільйонів гривень.
Тоді один із пікапів поїхав в частину офіцера групи інформації та комунікації військової частини 3053 Національної гвардії України Василя Трикуліча.