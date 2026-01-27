Хор "Гомін" передав на фронт другу партію автівок, придбаних в рамках великого збору

Сьогодні, 27 січня, львівській муніципальний хор "Гомін" передав другу партію автомобілів на Сили оборони України, придбаних в рамках збору "Народний гомін". На фронт відправилися ще 25 машин.

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Передача автівок відбулась на Площі Ринок у Львові.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко подякував хору "Гомін" за допомогу українським військовим і за популяризацію української музики у світі.

Наш муніципальний хор "Гомін" – це гордість не лише Львова, а й усієї України. Під час кожного концерту колектив продовжує допомагати Збройним Силам, об'єднуючи навколо цієї мети сотні небайдужих людей. Сьогодні ми бачимо реальний результат спільної доброї праці – митців і глядачів. Це не лише велике емоційне задоволення від музики, а й конкретна допомога нашим військовим,

– сказав Москаленко.

Закупівлею, ремонтом і доставленням авто на фронт займаються благодійний фонд "Добромобіль" та громадська організація "Об'єднання Активіст". Співзасновник та керівник компанії TEATR.org.ua Назар Грищук підкреслив, що автомобілі доправлять до захисників і захисниць якнайшвидше.

Запитів значно більше, ніж можемо покрити зараз, тому ми постійно генеруємо нові збори та ідеї, щоб допомагати ще ефективніше. Частина автівок відразу відправляється на фронт, а частина – на доукомплектування, ремонт та підготовку. Важливо, що як тільки техніка готова – військові одразу її забирають і починають використовувати. Ми сподіваємося, що автівки служитимуть довго та надійно,

– зазначив він.

Хор "Гомін" передав ще 25 автівок на фронт: дивіться відео онлайн

Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко поділився, що першою місією колективу є популяризація української музики, проте нині важливіше підтримувати нашу армію.

Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Андрій Татаренко наголосив, що автівки на війні – це розхідний матеріал, але без них виконувати бойові завдання неможливо.

Зараз найважливіше – це розуміти реалії війни, а нині вона багато в чому є війною дронів. Для наших військових критично важливо мати можливість швидко й безпечно дістатися до позицій противника. Саме тому автівки, квадроцикли та інший транспорт сьогодні є необхідними на фронті. Дорога до позицій – ключова, і транспорт у цьому відіграє вирішальну роль,

– розповів захисник.

Хор "Гомін" передав ще 25 автівок на фронт / фото ЛМР

Коли передали першу партію автівок?