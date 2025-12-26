Хор "Гомін" заспівав скорботні колядки на полях почесних поховань у Львові

Учора, 25 грудня, львівський муніципальний хор "Гомін" провів Скорботну коляду на полях почесних поховань у Львові. Там поховані українські захисники та захисниці, які вже не зможуть святкувати Різдво з нами.

Про це повідомили у Львівській міській раді, передає 24 Канал. Уже другий рік поспіль у Львові відбувається Скорботна коляда.

Хор "Гомін" підготував спеціальний репертуар скорботних колядок. На полях почесних поховань артисти заспівали як давні колядки, так і нові, які створили вже під час російсько-української війни.

Ми багато їздимо світом, популяризуємо українську музику, але розуміємо: є речі важливіші. І ця подія – одна з них,

– сказав художній керівник колективу Вадим Яценко.

Скорботна коляда у Львові / Фото з фейсбуку Львівської міської ради

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував в інстаграмі відео, як хор "Гомін" виконує скорботні колядки. На заході була присутня й донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, Софія Семчишин-Особа, яка втратила чоловіка на війні. Василь Особа загинув 6 жовтня 2024 року на Сіверському напрямку.

Вважаю, що пам'ять – це найцінніше, що ми маємо. Це свідчення, що про нас не забувають і пам'ятають, навіть тоді, коли тобі здається, що ти один. А насправді з тобою ціле місто,

– зазначила вона.

Скорботна коляда відбулась на Личаківському кладовищі – на полях почесних поховань №76, №67, №86а та №87. Вона також прозвучить на Голосківському цвинтарі.

