Після виїзду Остапчука з України: Горняк розповіла, що буде з їхнім понівеченим Росією будинком

Наприкінці травня телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною та маленьким сином залишив Україну. Сім'я переїхала до Канади, де планує жити надалі.

Водночас в Україні в шоумена залишається незавершене майнове питання – поділ будинку під Києвом із його колишньою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк. Про ситуацію з нерухомістю вона розповіла в програмі "Тур зірками" на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

За словами Горняк, вони з Остапчуком майже не спілкуються напряму. Про те, що чоловік виїжджає з України, Христина дізналася від підписників у соцмережах. Також вона повідомила, що подала заявку на державну програму "єВідновлення" після того, як у лютому їхній будинок постраждав через комбінований російський обстріл Київщини. Нерухомість розташована в котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району.

Горняк зазначила, що зараз займається відновленням будинку, а вже після цього планує повернутися до питання його продажу.

Спочатку треба це все відновити, а далі повернутись до питання продажу будинку. Моя думка не змінилась – ми будемо його продавати,

– розповіла нотаріусиня.

Остапчук з сім'єю емігрував до Канади

Про переїзд Катерина Остапчук повідомила у квітні цього року. Відомо, що Володимир є резидентом Канади. Там також живуть старші діти ведучого від попереднього шлюбу – донька Емілія та син Еван-Олександр.

Дружина шоумена розповіла, що вони з чоловіком думали про еміграцію близько року, а вирішили остаточно після того, як будинок Остапчука і Горняк постраждав через обстріли.

Катерина додала, що Володимир планує продовжувати роботу телеведучого за кордоном. І жінка зазначила, що залишаю за собою право на надію повернутися в Україну.