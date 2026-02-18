Христина Соловій відповіла, за кого вболівала на Нацвідборі-2026

Христина Соловій зізналась, що на Національному відборі на Євробачення-2026 вболівала за LELÉKA, яка зрештою перемогла. Співачка пояснила, чим її зачепила колега.

Подробицями Соловій поділилась у новому випуску проєкту "Наодинці з Гламуром", що вийшов на ютуб-каналі ТСН Гламур. Співачка вважає LELÉKA щирою та справжньою.

У цю дівчину я вірю. І навіть якщо вона не займе якогось почесного місця, я дуже рада, що Україна її відкрила. Тому що вона працює з народною піснею, і для мене це дуже близько. Я теж починала свій музичний шлях саме з цих глибин,

– поділилась Христина Соловій.

Співачка також розповіла, що цьогоріч вже втретє чи вчетверте відмовилась брати участь у Національному відборі на Євробачення.

Тому що розумію, що моя робота над альбомом у стилі українських 90-х набагато важливіша, ніж Євробачення. Це я сама для себе вирішила. Можливо, для когось це по-іншому зовсім виглядає і звучить,

– пояснила вона.

