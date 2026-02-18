Христина Соловій відповіла, за кого вболівала на Нацвідборі-2026
- Христина Соловій підтримувала LELÉKA на Національному відборі на Євробачення-2026, назвавши її щирою та справжньою.
- Соловій відмовилася брати участь у відборі, бо вважає роботу над альбомом важливішою.
Христина Соловій зізналась, що на Національному відборі на Євробачення-2026 вболівала за LELÉKA, яка зрештою перемогла. Співачка пояснила, чим її зачепила колега.
Подробицями Соловій поділилась у новому випуску проєкту "Наодинці з Гламуром", що вийшов на ютуб-каналі ТСН Гламур. Співачка вважає LELÉKA щирою та справжньою.
У цю дівчину я вірю. І навіть якщо вона не займе якогось почесного місця, я дуже рада, що Україна її відкрила. Тому що вона працює з народною піснею, і для мене це дуже близько. Я теж починала свій музичний шлях саме з цих глибин,
– поділилась Христина Соловій.
Співачка також розповіла, що цьогоріч вже втретє чи вчетверте відмовилась брати участь у Національному відборі на Євробачення.
Тому що розумію, що моя робота над альбомом у стилі українських 90-х набагато важливіша, ніж Євробачення. Це я сама для себе вирішила. Можливо, для когось це по-іншому зовсім виглядає і звучить,
– пояснила вона.
Що відомо про фінал Нацвідбору на Євробачення-2026?
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбувся 7 лютого. Він пройшов у форматі великого телевізійного концерту, що транслювався на платформах Суспільного.
Цьогоріч музичною продюсеркою пісенного конкурсу стала Джамала. У суддівських кріслах сиділи Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко, а ведучими вечора були Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
За право представляти Україну на Євробаченні у Відні боролися 10 учасників: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба" та KHAYAT.
За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобула LELÉKA, друге місце зайняв LAUD, а третє – Jerry Heil.