Їхні серця перестали битись: хто з українських зірок помер у 2025 році
- У 2025 році Україна втратила багато відомих особистостей, включаючи акторів, музикантів та військових, які загинули внаслідок бойових дій та хвороб.
- Серед відомих людей, які померли у 2025 році, були: Анна Жук, Володимир Раков, Таїсія Литвиненко, Олександр Чечун, Валентин Ємбрик, Ігор Поклад, Богдан Богач, Міша Педан та інші.
-
На жаль, у 2025 році в українському шоубізнесі було багато втрат серед зірок. Чиєсь життя обірвалось у похилому віці, а когось смерть забрала надто рано.
Життя часто буває несправедливим, однак ті, хто залишаються, мають особливий обов'язок – пам'ятати про тих, хто вже на небі. 24 Канал згадує, хто з українських селебреті у 2025 році покинув цей світ.
Хто з українських зірок помер у 2025 році?
Анна Жук
Українська блогерка загинула в ДТП біля села Засулля, Полтавська область. Аварія сталася через зіткнення автомобіля Lexus з вантажівкою Renault. Від отриманих травм 39-річна Анна померла на місці.
Володимир Раков
Володимир був танцівником, а також служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 6 січня 2025 року захисник загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років.
2 березня у столиці Володимира провели в останню путь.
Таїсія Литвиненко
Українська акторка померла 6 квітня у віці 90 років. Причиною смерті стала хвороба. Таїсію, яка відома роллю у фільмі "За двома зайцями", поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
Олександр Чечун
Олександр був учасником "Ліги сміху", а з 2022 року став військовослужбовцем. Його життя обірвалось 9 квітня 2025 року. Чоловік зазнав серйозного поранення на фронті під час виконання бойового завдання, а лікарі майже рік боролись за життя захисника, однак дива не сталось.
Валентин Ємбрик
Музикант і військовий загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 26 лютого 2025 року.
У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ. Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА. Разом з побратимами хлопець створив взвод "Махно-груп".
Ізабелла Павлова-Рушковська
Заслужена артистка України померла на 97-му році життя. Попрощалися з акторкою 21 квітня на Байковому кладовищі в крематорії.
Людмила Ігнатенко
Заслужена артистка України померла у віці 82 років. Вона була членкинею Національної спілки театральних діячів. В останню путь Людмилу провели 19 травня.
Гриша Чайка
Музикант та учасник концертної команди "Океану Ельзи" в останній період життя боровся раком крові. На жаль, хвороба виявилась сильнішою.
За два дні до смерті Гриша писав у соцмережах, що відновлюється після другої хімієтерапії.
Тетяна Шеліга
Зірка серіалу "Коли ми вдома" померла у віці 76 років. Останніми роками акторка сильно хворіла, а також перенесла декілька операцій, одна з яких – на серці.
Ігор Поклад
Український композитор помер у віці 83 роки у Києві під звуки "Шахедів". Його дружина Світлана розповіла, що чоловік пішов з життя мирно і без болю. За словами жінки, на здоров'я Поклада вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі.
Анастасія Добриніна
Акторка українського театру померла у віці 42 років. Анастасія передчасно пішла з життя 21 липня 2025 року.
Дмитро Пасічник
Артист балету Львівської опери загинув на фронті. Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ у червні цього року. Обставини смерті не розкривали.
Олександр Меленевський
Оператор Starlight Media, помер 15 вересня. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до війська, але у 2023 році повернувся до роботи на телебаченні.
Церемонія прощання пройшла у Вінниці.
Богдан Богач
Один із засновників гурту "Піккардійська терція" помер на 50-му році життя. Відомо, що Богдан пішов із життя раптово.
Міша Педан
Відомий український фотограф помер 24 вересня 2025 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 68 років.
Андрій Нескубін
Український музикант і актор загинув на війні 17 вересня 2025 року. Відомо, що причина смерті – розрив авіабомби. Андрій знаходився за 12 кілометрів від лінії фронту.
Із захисником попрощалися 28 вересня.
Сергій Сокур
Дніпровський танцюрист і звукорежисер загинув у боях за Україну. Він вважався зниклим безвісти майже рік, однак тест ДНК підтвердив його загибель під час виконання бойового завдання.
У захисника залишились дружина та четверо дітей.
Василь Хомко
Колишній режисер шоу "Орел і решка" загинув на фронті, у бою з російськими окупантами.
Прощання з Василем Хомко відбулось 5 грудня у Михайлівському соборі.
Едуард Павлов
Звукорежисер також загинув на фронті. Йому було 53 роки. Наразі деталей обставин смерті не розголошують.
"Дизель" (Андрій Яценко)
Український музикант, учасник гурту Green Grey, помер 20 жовтня. Прощались з Андрієм у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Пізніше труну з тілом "Дизеля" повезли на Байкове кладовище, де його кремували.
Колеги з Green Grey розповіли, що причиною смерті артиста стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.
Дмитро Антонюк
Військовий диригент помер раптово за пультом під час репетиції ансамблю ЗСУ. Йому було 64 роки.
Костянтин Гузенко
Фотограф Ukraїner віддав своє життя на фронті 2 листопада.
Віктор Маринюк
Український художник і графік помер у віці 86 років. Прощання з Маринюком відбулось 8 листопада у Спілці художників.
Лесик (Олег) Турко
Музикант помер 22 листопада. Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. Поховали виконавця у селищі Івано-Франкове.
Михайло Клименко
Серце фронтмена гурту ADAM перестало битись 7 грудня. Упродовж декількох місяців артист боровся з туберкульозним менінгітом. Хвороба розвинулась на тлі вживання препаратів від проблем зі спиною.
Після тривалого лікування Клименко потрапив до реанімації, а згодом впав в кому, де провів близько 3 тижнів.
Прощання зі співаком відбулось 9 грудня.
Степан Гіга
Про смерть народного артиста стало відомо 12 грудня. Він декілька тижнів перебував у лікарні, у реанімації Першого ТМО Львова. Згодом джерела повідомили 24 Каналу, що чоловіку ампутували ногу вище коліна, він перебував у важкому стані. Наша редакція зверталася за коментарем до піар-менеджерки Гіги Ірени.
На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам,
– відповіла Ірена.
Далі ЗМІ писали, що чоловік впав у кому. Похорон відбувся 15 грудня у Гарнізонному храмі. Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі, відповідно до його заповіту.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття.