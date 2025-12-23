Їхні серця перестали битись: хто з українських зірок помер у 2025 році

-

На жаль, у 2025 році в українському шоубізнесі було багато втрат серед зірок. Чиєсь життя обірвалось у похилому віці, а когось смерть забрала надто рано.

Життя часто буває несправедливим, однак ті, хто залишаються, мають особливий обов'язок – пам'ятати про тих, хто вже на небі. 24 Канал згадує, хто з українських селебреті у 2025 році покинув цей світ.

Хто з українських зірок помер у 2025 році?

Анна Жук

Українська блогерка загинула в ДТП біля села Засулля, Полтавська область. Аварія сталася через зіткнення автомобіля Lexus з вантажівкою Renault. Від отриманих травм 39-річна Анна померла на місці.

Анна Жук / Фото з інстаграму

Володимир Раков

Володимир був танцівником, а також служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 6 січня 2025 року захисник загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років.

2 березня у столиці Володимира провели в останню путь.

Володимир Раков / Фото з інстаграму

Таїсія Литвиненко

Українська акторка померла 6 квітня у віці 90 років. Причиною смерті стала хвороба. Таїсію, яка відома роллю у фільмі "За двома зайцями", поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

Таїсія Литвиненко / Фото Львівської ОВА

Олександр Чечун

Олександр був учасником "Ліги сміху", а з 2022 року став військовослужбовцем. Його життя обірвалось 9 квітня 2025 року. Чоловік зазнав серйозного поранення на фронті під час виконання бойового завдання, а лікарі майже рік боролись за життя захисника, однак дива не сталось.

Олександр Чечун / Скриншот з інстаграму

Валентин Ємбрик

Музикант і військовий загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 26 лютого 2025 року.

У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із ЗСУ. Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА. Разом з побратимами хлопець створив взвод "Махно-груп".

На війні загинув Валентин Ємбрик / Фото Бурштинська міська рада

Ізабелла Павлова-Рушковська

Заслужена артистка України померла на 97-му році життя. Попрощалися з акторкою 21 квітня на Байковому кладовищі в крематорії.

Ізабелла Павлова-Рушковська / Фото з відкритих джерел

Людмила Ігнатенко

Заслужена артистка України померла у віці 82 років. Вона була членкинею Національної спілки театральних діячів. В останню путь Людмилу провели 19 травня.

Людмила Ігнатенко / Фото з фейсбуку Театру юного глядача

Гриша Чайка

Музикант та учасник концертної команди "Океану Ельзи" в останній період життя боровся раком крові. На жаль, хвороба виявилась сильнішою.

За два дні до смерті Гриша писав у соцмережах, що відновлюється після другої хімієтерапії.

Гриша Чайка / Фото з інстаграму "Океану Ельзи"

Тетяна Шеліга

Зірка серіалу "Коли ми вдома" померла у віці 76 років. Останніми роками акторка сильно хворіла, а також перенесла декілька операцій, одна з яких – на серці.

Тетяна Шеліга / Фото з фейсбуку акторки

Ігор Поклад

Український композитор помер у віці 83 роки у Києві під звуки "Шахедів". Його дружина Світлана розповіла, що чоловік пішов з життя мирно і без болю. За словами жінки, на здоров'я Поклада вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі.

Ігор Поклад / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

Анастасія Добриніна

Акторка українського театру померла у віці 42 років. Анастасія передчасно пішла з життя 21 липня 2025 року.

Анастасія Добриніна / Фото з відкритих джерел

Дмитро Пасічник

Артист балету Львівської опери загинув на фронті. Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ у червні цього року. Обставини смерті не розкривали.

Дмитро Пасічник / Фото Львівської національної опери

Олександр Меленевський

Оператор Starlight Media, помер 15 вересня. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до війська, але у 2023 році повернувся до роботи на телебаченні.

Церемонія прощання пройшла у Вінниці.

Олександр Меленевський / Фото з соцмереж

Богдан Богач

Один із засновників гурту "Піккардійська терція" помер на 50-му році життя. Відомо, що Богдан пішов із життя раптово.

Богдан Богач / Фото з фейсбуку гурту

Міша Педан

Відомий український фотограф помер 24 вересня 2025 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Йому було 68 років.

Михайло Педан / Фото з фейсбуку Катерини Сергацкової

Андрій Нескубін

Український музикант і актор загинув на війні 17 вересня 2025 року. Відомо, що причина смерті – розрив авіабомби. Андрій знаходився за 12 кілометрів від лінії фронту.

Із захисником попрощалися 28 вересня.

Андрій Нескубін / Фото з фейсбуку "Шелтер Плюс"

Сергій Сокур

Дніпровський танцюрист і звукорежисер загинув у боях за Україну. Він вважався зниклим безвісти майже рік, однак тест ДНК підтвердив його загибель під час виконання бойового завдання.

У захисника залишились дружина та четверо дітей.

Сергій Сокур / Фото з телеграм-каналу "Наше Місто Дніпро"

Василь Хомко

Колишній режисер шоу "Орел і решка" загинув на фронті, у бою з російськими окупантами.

Прощання з Василем Хомко відбулось 5 грудня у Михайлівському соборі.

Василь Хомко / Фото з інстаграму Галини Співак

Едуард Павлов

Звукорежисер також загинув на фронті. Йому було 53 роки. Наразі деталей обставин смерті не розголошують.

Едуард Павлов / Фото PEN Ukraine

"Дизель" (Андрій Яценко)

Український музикант, учасник гурту Green Grey, помер 20 жовтня. Прощались з Андрієм у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України. Пізніше труну з тілом "Дизеля" повезли на Байкове кладовище, де його кремували.

Колеги з Green Grey розповіли, що причиною смерті артиста стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

Андрій Яценко / Фото з фейсбуку Green Grey

Дмитро Антонюк

Військовий диригент помер раптово за пультом під час репетиції ансамблю ЗСУ. Йому було 64 роки.

Дмитро Антонюк / Фото Військово-музичне управління Збройних Сил України

Костянтин Гузенко

Фотограф Ukraїner віддав своє життя на фронті 2 листопада.

Костянтин Гузенко / Фото Богдана Логвиненка

Віктор Маринюк

Український художник і графік помер у віці 86 років. Прощання з Маринюком відбулось 8 листопада у Спілці художників.

Віктор Маринюк / Фото Степана Рябченка

Лесик (Олег) Турко

Музикант помер 22 листопада. Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. Поховали виконавця у селищі Івано-Франкове.

Лесик Турко / Фото з інстаграму співака

Михайло Клименко

Серце фронтмена гурту ADAM перестало битись 7 грудня. Упродовж декількох місяців артист боровся з туберкульозним менінгітом. Хвороба розвинулась на тлі вживання препаратів від проблем зі спиною.

Після тривалого лікування Клименко потрапив до реанімації, а згодом впав в кому, де провів близько 3 тижнів.

Прощання зі співаком відбулось 9 грудня.

Михайло Клименко / Фото Тетяни Шавловської

Степан Гіга

Про смерть народного артиста стало відомо 12 грудня. Він декілька тижнів перебував у лікарні, у реанімації Першого ТМО Львова. Згодом джерела повідомили 24 Каналу, що чоловіку ампутували ногу вище коліна, він перебував у важкому стані. Наша редакція зверталася за коментарем до піар-менеджерки Гіги Ірени.

На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам,

– відповіла Ірена.

Далі ЗМІ писали, що чоловік впав у кому. Похорон відбувся 15 грудня у Гарнізонному храмі. Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі, відповідно до його заповіту.

Степан Гіга / Фото з інстаграму артиста

