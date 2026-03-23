Куди зник Ігор Кондратюк і чи стане він ведучим оновленого "Караоке на Майдані"

Ім'я Ігоря Кондратюка для українського глядача вже давно стало символом телебачення. Адже його знають як незмінного ведучого "Караоке на Майдані", продюсера, який відкрив нові імена артистів у шоубізнесі, та справедливого суддю різних талант-шоу. Та останнім часом Кондратюк рідше з'являється в інформаційному полі.

Після початку повномасштабного вторгнення життя Ігоря Кондратюка змінилося. Він зосередився на волонтерстві, але й не залишив публічний простір, адже дає інтерв'ю, реагує на важливі події та коментує цікаві суспільні дискусії. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Ігоря Кондратюка?

Ігор Кондратюк народився у селі в Херсонській області. Дитинство він здебільшого провів у Заградівці, де проживав його дідусь. Коли Ігорю було 7 років, через онкологічне захворювання пішла з життя його мама.

Це була трагедія, яка, може, і сформувала мене. Це важко аналізувати. Я пробував це описати для себе. Мабуть, я став більш філософськи налаштованою людиною, мене більше вабили книжки. А може, я таким був з самого дитинства,

– ділився ведучий.

Після 3 класу він з родиною переїхав до Каланчака, де закінчив школу. Згодом вступив до Київського університету та закінчив фізичний факультет. Після навчання працював в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. У 34 роки Ігор Кондратюк захистив кандидатську дисертацію.



Ігор Кондратюк у школі

Уперше Кондратюк з'явився на телебаченні як учасник гри "Що? Де? Коли?". Згодом почав працювати як шоумен та помічник ведучого – це були програми російського телеканалу в Москві.

Перша програма Ігоря Кондратюка як ведучого вийшла у 1992 році. Телегра мала назву "5+1". Згодом вів "Програму передач на завтра", а пізніше – "Іграшки для вулиці". З цих програм виросло шоу "Караоке на Майдані".

Популярна програма щотижня виходила на кількох телеканалах в Україні, а також у 2006 році транслювалось "Караоке на Арбаті" у Москві. Ігор Кондратюк був незмінним ведучим проєкту близько 20 років.

"Караоке" – це була видатна подія для українського телебачення цих часів. Ми нескромно вважали, що десь мільйон людей у нас на передачі побувало. Бо ми зняли понад 1000 програм і були такі, де бувало по 30 тисяч людей,

– розповідав Кондратюк.

Переможці програми "Караоке на Майдані" ставали учасниками іншого шоу – "Шанс", де Кондратюк був продюсером, співавтором і фігурантом деяких епізодів. Цю програму досі згадують як одну з найкращих на ТБ в Україні.

Також Ігор Кондратюк брав участь у таких проєктах як суддя:

"Україна має талант!";

"Х-Фактор" (Кондратюк - єдиний суддя, якому вдалося доводити підопічних до суперфіналу у 5 з 6 сезонів).

Чим закінчилась сварка з Віталієм Козловським?

Ігор Кондратюк був продюсером не лише багатьох проєктів, але й артистів. Він співпрацював з Віталієм Козловським, Наталією Валевською, Павлом Табаковим, Олександром Воєвуцьким.

Віталій Козловський – перший переможець проєкту "Шанс", який надалі став підопічним Ігоря Кондратюка. Через кілька років вони розірвали стосунки, однак співак продовжував виконувати пісні на концертах, авторські права на які належали продюсеру.

Кондратюк подав до суду – тяганина завершилась тим, що Віталію доводилось виплатити велику суму боргу. Конфлікт між Козловським і Кондратюком став одним з найгучніших випадків скандалів "продюсер-підопічний" в українському шоубізнесі. Сварки та різкі висловлювання у бік одне одного то поновлювалися, то затихали.

У 2025 році Віталій Козловський продав квартиру батька, сплатив борги та повернув права на каталог своїх пісень. Тому артист гучно повернувся з українськими переспівами старих хітів.

Він закрив цей свій ганебний гештальт. На те, що каже Козловський – мені байдуже. Я на нього забив з 2012 року. Все, що відбувалося, це відбувалось тому, що він мав понести покарання за своє свинство,

– розповідав Ігор Кондратюк.

Що відомо про особисте життя Ігоря Кондратюка?

Понад 30 років Ігор Кондратюк перебуває у шлюбі з Олександрою Городецькою. У подружжя є троє дітей – сини Сергій і Данило та донька Поліна. Старший син добровільно долучився до війська у вересні 2023 року – він служить у 46 ОАеМБр.

У травні 2025 року Ігор Кондратюк показував фото з донькою зі США. Там вона закінчила Університет штату Арізона, здобувши ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії (Aerospace Engineering).

Де зараз Ігор Кондратюк та чи повернеться "Караоке на Майдані?"

Ігор Кондратюк 14 березня відсвяткував день народження – йому виповнилося 64 роки. Продюсер залишається в Україні. Здебільшого він займається благодійністю.

На своїй сторінці у фейсбуці продюсер регулярно публікує збори. Буквально нещодавно він придбав два детектори дронів для бійців 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. Благодійна банка Ігоря Кондратюка незмінна й актуальна.

Зараз я займаюсь тільки тим, що намагаюсь волонтерити, збирати кошти для кількох підрозділів і більше нічим,

– розповідав Ігор Кондратюк.

Ведучий також розповідав, що отримує пенсію в розмірі близько 10 тисяч гривень. Зараз він не заробляє, адже має накопичення за активні роки праці на телебаченні.

"Я трошки накопичив і ще вистачає. Я добре заробляв. У мене було багато передач. У мене закрита декларація, це абсолютно легальна вся історія. Це просто живі гроші. Я, як американський інвестор Воррен Баффет, вийшов у кеш. При чому дуже давно", – казав Кондратюк.

Цікаво, що в лютому цього року анонсували повернення "Караоке на Майдані". У програми буде благодійна мета – підтримати реабілітаційний центр "Титанові". Ігор Кондратюк не повернеться до ролі ведучого, але буде креативним продюсером шоу, щоб зберегти основні деталі легендарної передачі.