Ігор Ласточкін натякнув, в якій бригаді та на якому напрямку служить

Наприкінці лютого стало відомо, що гуморист Ігор Ласточкін поповнив лави Збройних Сил України. Тренер "Ліги сміху" натякнув, в якій бригаді та на якому напрямку служить.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Володимира Черняка. У ролику, який він опублікував на своїй сторінці, Ласточкін показався у військовій формі.

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На відео комік та ведучий Володимир Черняк звернувся до зірки "Ліги сміху": "Я вибачаюсь, а ви ж Ігор Ласточкін? Артист? А де зараз виступаєте?", на що гуморист відповів: "В "93 кварталі Холодний Яр". Ймовірно, маючи на увазі, що служить в 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр".

Зазначимо! Раніше військовослужбовиця 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна написала, що має честь служити з гумористом в одній бригаді.

Коли ж Черняк запитав у Ласточкіна, чи є десь концерти, той відповів: "На Донбасі". Ймовірно, саме на цьому напрямку він зараз служить.

Наприкінці відео ведучий подякував Ігорю Ласточкіну і його побратимам за службу та передав авто.

Хто з зірок нещодавно повідомив, що долучився до лав ЗСУ