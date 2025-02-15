26-річна письменниця заявила, що народила Ілону Маску 13-ту дитину

Письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска. Для мільярдера це тринадцята дитина.

Американська авторка Ешлі Сент-Клер у п'ятницю, 14 лютого, повідомила, що стала мамою. За її словами, батьком дитини є засновник Tesla Ілон Маск. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку авторки у соцмережі Х.

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Ешлі Сент-Клер заявила, що народила Ілону Маску дитину п'ять місяців тому. Вона пояснила, чому раніше приховувала цей факт.

П'ять місяців тому я народила дитину. Ілон Маск – її батько. Раніше я не повідомляла про це, щоб захистити конфіденційність і безпеку нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір це зробити, незалежно від шкоди, яку це завдасть,

– заявила письменниця.

Сент-Клер додала, що прагне, щоб її дитина зростала у безпечному середовищі. Тому попросила ЗМІ поважати конфіденційність новонародженого малюка й утриматися від репортажів.

Ешлі Сент-Клер найбільше відома своєю книжкою "Слони не птахи". Вона є прихильницею консервативних ідеологій.

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