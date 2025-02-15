26-річна письменниця заявила, що народила Ілону Маску 13-ту дитину
- Письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска.
- Сент-Клер пояснила, що приховувала цю інформацію для захисту конфіденційності, але зараз змушена розкрити її через інтерес таблоїдів.
Письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска. Для мільярдера це тринадцята дитина.
Американська авторка Ешлі Сент-Клер у п'ятницю, 14 лютого, повідомила, що стала мамою. За її словами, батьком дитини є засновник Tesla Ілон Маск. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку авторки у соцмережі Х.
До слова Олена Кравець вперше за довгий час показала, який вигляд мають її батьки
Ешлі Сент-Клер заявила, що народила Ілону Маску дитину п'ять місяців тому. Вона пояснила, чому раніше приховувала цей факт.
П'ять місяців тому я народила дитину. Ілон Маск – її батько. Раніше я не повідомляла про це, щоб захистити конфіденційність і безпеку нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір це зробити, незалежно від шкоди, яку це завдасть,
– заявила письменниця.
Сент-Клер додала, що прагне, щоб її дитина зростала у безпечному середовищі. Тому попросила ЗМІ поважати конфіденційність новонародженого малюка й утриматися від репортажів.
Ешлі Сент-Клер найбільше відома своєю книжкою "Слони не птахи". Вона є прихильницею консервативних ідеологій.
Що відомо про дітей Ілона Маска
- У стосунках з канадською письменницею Джастін Маск американський мільярдер став батьком шістьох дітей. На жаль, їхній первісток помер у перші тижні життя.
- Згодом Ілон Маск зустрічався зі співачкою Граймс. У пари народилося троє дітей – син X Æ A-12 Маск, донька Екса Дарк Сідіріель Маск і син Техно Механікус (Тео).
- У 2021 році Ілон Маск став батьком близнюків. На початку 2024 року у винахідника з'явилась на світ дитина від топменеджерки компанії Neuralink Шівон Зіліс.