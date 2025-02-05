Вночі задихаюсь, – танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась про проблеми зі здоров'ям
- Ілона Гвоздьова розповіла про погіршення здоров'я через панічні атаки, стрес та фізичні навантаження.
- Вона вирушила у Трускавець, щоб покращити самопочуття.
Відома українська танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вона детально розповіла про свій стан
Зокрема, знаменитість зізналася, що має панічні атаки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гвоздьової.
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Так, Ілона поділилась, що намагається у своїх соцмережах показувати позитивні моменти з життя. Як наслідок, спортивні травми, стрес, перевтома і великі фізичні навантаження – залишаються за кадром. Втім, нещодавно самопочуття танцівниці сильно погіршилося, тож вона вирішила більше не мовчати.
Все це має накопичувальний ефект і в найнедоречніший момент б'є по загальному стану! Останні місяці я маю панічні атаки, вночі задихаюсь, коліна крутить і загальний стан організму та імунітету, через стрес і втому, мають низькі показники,
– зазначила знаменитість.
Однак вона наголосила, що намагається реагувати на сигнали свого тіла. Відтак, відправилась у поїздку в Трускавець, який розташований в передгір'ї Карпат та є одним з найдавніших бальнеологічних курортів Європи.
Ілона Гвоздьова поскаржилась на погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, також про погане самопочуття нещодавно розповідала українська акторка Анастасія Цимбалару. Вона потребує хірургічного втручання, відтак планує зробити операцію вже навесні цього року.