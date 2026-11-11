"Я все ще чекаю": Ілона Гвоздьова дорікнула Зеленському через нагородження Астафʼєвої

Танцюристка та громадська діячка Ілона Гвоздьова публічно висловила своє незадоволення президенту України Володимиру Зеленському. Ілона поскаржилася, що досі не отримала від президента жодної відзнаки.

Кілька днів тому Володимир Зеленський нагородив співачку та волонтерку Дашу Астафʼєву орденом княгині Ольги. Ця новина викликала емоційну реакцію у танцюристки Ілони Гвоздьової, яка публічно дорікнула Зеленському і нагадала про себе. У своєму інстаграмі вона опублікувала Stories, де заявила, що не отримала ще жодної президентської відзнаки.

Так тішуся, пане президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури й мистецтва і роздаєте їм нагороди й ордени! Може, і мене нарешті якось привітаєте, бо вже мої документи на заслуженого артиста п'ять років поспіль лежать десь там в архівах, і все ніяк я того не заслуговую,

– написала вона.



Гвоздьова звернулася до президента / скрин сторіз

Гвоздьова також нагадала, що має вже безліч нагород від ЗСУ. Вона додала: "Якщо що Гвоздьова то є Хомячук. Це одна і та сама людина, яка має безліч нагород від ЗСУ і жодної від вас. Та я все ще чекаю".



Гвоздьова має подяки від війська / скрин сторіз

Нагадаємо, що орден княгині Ольги, який отримала Астафʼєва, в Україні дають жінкам за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, науковій, громадській, освітянській, культурній, благодійницькій сферах та за виховання дітей у сім'ї.

Ілона Гвоздьова активно залучена до соціального життя, зокрема вона зосереджена на підтримці жінок, психологічному відновленні та благодійності. Вона часто проводить різні бранчі та зустрічі для жінок, щоб допомогти їм зберегти ментальне здоров'я, бере участь у різних соціальних проєктах та організовує збори та інші благодійні ініціативи.

У середині жовтня Ілона розповідала, що може святкувати свій другий день народження, адже дивом вижила після обстрілу.