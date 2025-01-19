В Dior та Dolce & Gabbana: Меланія Трамп прибула до Вашингтона з чоловіком перед інавгурацією

У суботу ввечері Дональд та Меланія Трамп прибули до Вашингтона, аби розпочати урочистості з нагоди інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Перед тим у столиці США люди вийшли на протести проти новообраного президента.

Подружжя вилетіло з міжнародного аеропорту Палм-Біч разом зі своїм сином Берроном на літаку ВПС США, який надав Джо Байден на знак дотримання традиції. Пише 24 Канал з посиланням на WWD.

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Повідомляється, що син Дональда Трампа Ерік та його дружина Лара летіли на приватному літаку новообраного президента США Trump Force One. Згодом республіканець разом з родиною прибув на захід у Trump National Golf Club у Potomac Falls, що в штаті Вірджинія. Крім того, відбулася приватна вечеря для членів Кабінету міністрів. Її організовував новобраний віцепрезидент Джей Ді Венс у Національній галереї мистецтв.

У суботу Дональд Трамп та його син Беррон дотримувалися ділового дрескоду. Вони обрали темні костюми, білі сорочки з золотими запонками та краватки. Меланія Трамп прибула у міжнародний аеропорт Даллеса у темно-сірому пальті від Dior та у білому костюмі від Dolce & Gabbana.

Дональд Трамп, Меланія Трамп та їхній син Беррон / Фото Getty Images

Коротко про протести у Вашингтоні

Нагадаємо, що вчора тисячі людей вийшли на вулиці Вашингтона, аби протестувати проти інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Проти нової політики виступили активісти за права жінок, расову справедливість та інші, оскільки вважають, що вона буде загрожувати їхнім конституційним правам.

Протести проти інавгурації Дональда Трампа пройдуть по всій країні, заплановано понад 300. Очікується, що у них візьме участь 50 тисяч американців, у поліції вважають, що протестувальників буде менше – 25 тисяч.