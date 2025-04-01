Учасниця гурту SESTRA Інесса Грицаєнко стала мамою: перші кадри з дитиною

Співачка Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Артистка поділилась ніжними кадрами з дитиною, що зворушили мережу.

Українська співачка, солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко повідомила про поповнення в сім'ї. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Інесса Грицаєнко опублікувала перші зворушливі кадри з дитиною. Співачка позувала на ліжку, притуливши до себе новонароджену крихітку. В артистки народилася донечка.

Наша найбільша любов. Дякую, що обрала нас,

– висловилась зіркова матуся.



Інесса Грицаєнко стала мамою / Фото з інстаграму Інесси Грицаєнко

Також Грицаєнко показала коротке відео, на якому її чоловік гойдає дитину на руках.

Що відомо про Інессу Грицаєнко