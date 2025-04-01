1 квітня, 14:43
Учасниця гурту SESTRA Інесса Грицаєнко стала мамою: перші кадри з дитиною
Співачка Інесса Грицаєнко вперше стала мамою. Артистка поділилась ніжними кадрами з дитиною, що зворушили мережу.
Українська співачка, солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко повідомила про поповнення в сім'ї. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова Стендаперка Алла Волкова вперше стала мамою
Інесса Грицаєнко опублікувала перші зворушливі кадри з дитиною. Співачка позувала на ліжку, притуливши до себе новонароджену крихітку. В артистки народилася донечка.
Наша найбільша любов. Дякую, що обрала нас,
– висловилась зіркова матуся.
Інесса Грицаєнко стала мамою / Фото з інстаграму Інесси Грицаєнко
Також Грицаєнко показала коротке відео, на якому її чоловік гойдає дитину на руках.
Що відомо про Інессу Грицаєнко
- Співачка стала відомою після проєкту "Голос країни-12", де була підопічною Наді Дорофєєвої. Артистка пройшла до фіналу. Також вона була учасницею проєкту "Х-Фактор".
- У 2022 році Інесса та її сестра Аліна Назаришина створили гурт SESTRA.
- У жовтні 2024 стало відомо, що Інесса Грицаєнко вийшла заміж. На святі були присутні лише найближчі друзі та родичі, серед яких – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.
- У грудні співачка оголосила про вагітність.