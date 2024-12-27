Співачка також розповіла, як дізналася про вагітність та як відреагувала на таку звістку її сестра Аліна. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю солісток гурту SESTRA INSIDER.UA.

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Інесса Грицаєнко почала підозрювати про вагітність, "коли не могла налюбуватися собою у дзеркалі". Дівчина пригадала, що у неї було повно сил та енергії. За словами співачки, вони з чоловіком планували поповнення у сім'ї.

Тому коли побачили дві смужки на тесті – плакала від щастя і дякувала Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками,

– зізналася Інесса.

Солістка гурту SESTRA розповіла, що близькі були в шоці, коли дізналися, що вона вагітна. Сестра співачки Аліна, наприклад, плакала від щастя та обіймала її. До слова, вона й буде хрещеною мамою майбутнього малюка.

Інесса Грицаєнко з сестрою Аліною / Фото INSIDER.UA

Інесса Грицаєнко про свою вагітність

Грицаєнко поділилася, що складним для неї був перший триместр вагітності, адже у дівчини був сильний токсикоз. Співачка підкреслила, що було непросто працювати у кадрі та бути життєздатною.

Мені здається, що вагітність – це випробовування також і для чоловіка, бо без нього в цьому періоді просто неможливо! І я вдячна своєму чоловікові, що він максимально мене підтримував і піклувався про нас. Найпрекрасніше, звісно, вже з другого триместру: ти вперше чуєш рухи своєї дитинки, її потреби. Це до сліз,

– розповіла солістка гурту SESTRA.

Крім того, Інесса Грицаєнко зізналася, що продовжує писати пісні, тож не впевнена, що буде робити перерву у музиці. Проте співачка каже, що перший час буде присвячувати дитині.

Інесса Грицаєнко / Фото INSIDER.UA

Нагадаємо, у жовтні цього року стало відомо, що Інесса Грицаєнко вийшла заміж. На святі були присутні лише найближчі друзі та родичі. Серед гостей був і лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.