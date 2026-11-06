Боялася, що онкологія, – переможниця "Холостяка" Бєлєнь повідомила про проблеми зі здоров'ям

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь поскаржилася підписникам на проблеми зі здоров'ям. Молода мама вже понад місяць почувається знесиленою, через що вирішила пройти обстеження.

Найбільше вона боялася почути онкологічний діагноз, проте аналізи принесли полегшення. Про свій стан та результати досліджень Інна розповіла в інстаграмі.

Блогерка зізналася, що дуже хвилювалася в очікуванні результатів цитології, але найгірші побоювання не справдилися.

Я дуже чекала на ці результати, бо найбільше боялася, що це може бути онкологія. Навіть попри мінімальну ймовірність, сама думка про те, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини, не давала мені спокою. Слава Богу, за результатами дослідження їх не виявили,

– поділилася Інна.

Утім, проблема все ж є: медики діагностували їй серому – скупчення рідини, яке викликало сильне запалення в організмі. Лікування триває, але поки безрезультатно.

Рідину відкачували вже двічі, але вона знову накопичується. Майже щовечора температура 37,8°С, і запалення досі не проходить,

– розповіла молода мама.

Через тривалу терапію та нещодавно перенесену бронхіальну обструкцію її імунітет зовсім ослабнув. Тому Інна планує їхати до столиці, щоб лікарі детальніше з'ясували причину хвороби.

Я вже понад місяць на медикаментах, зокрема антибіотиках. Організм просто виснажений, відчуття, що імунітет уже на нулі. Тому знову їдемо до Києва, у клініку. Треба нарешті розібратися, чому запалення не проходить, а рідина постійно накопичується,

– зазначила вона.

Бєлєнь щиро подякувала шанувальникам за підтримку та пообіцяла тримати їх у курсі свого лікування.

Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям та результати обстежень / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Інна стала обраницею Олександра Терена у фіналі "Холостяка-13", але після проєкту пара розійшлася. Згодом блогерка вийшла заміж за свого шкільного знайомого Івана Яловенка, а цієї весни у них народилася донька.

До слова, нещодавно про боротьбу з онкологічним захворюванням відверто заговорив відомий український режисер Олексій Комаровський — він розповів, що у нього виявили рак шкіри, та поділився першими симптомами недуги.