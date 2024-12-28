Глядачі активно підтримали вибір Олександра Терена, втім, були й скептичні відгуки, пише 24 Канал.

До теми Олександр Терен зробив свій вибір: хто переміг у 13 сезоні проєкту "Холостяк"

Одним з перших, хто привітав Інну та Олександра був Григорій Решетник.

Це любов і кохання. Будьте щасливими, мої хороші. "Холостяк" - це більше, ніж проєкт - це життя,

– написав незмінний ведучий реаліті.

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Чимало позитивних коментарів написали глядачі під дописом про перемогу 28-річної волонтерки в інстаграмі.

"Вболівала за Інну з її 1 дня";

"Ура! я відчувала – найбажаніша пара";

"Клас";

"Обрав мою фаворитку, ура. Якби там не було, бажаю кожному з них кохання, справжнього та щирого";

"Це так мило".

Як в мережі відреагували на перемогу Інну Бєлєнь / Скриншоти з інстаграму

Виявилося, що Інна стала фавориткою багатьох глядачів. Про це стало відомо з їхніх інстаграм-сторіс. Так, шанувальниці зазначили, Бєлєнь – чудовий приклад свідомої українки, а фінал, на їхню думку, був неймовірним.

Як в мережі відреагували на перемогу Інни Бєлєнь / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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З перемогою Інну також привітала арттерапевтка Вероніка Дорошко. Вона поширила допис, який присвятила дівчина та показала їхні спільні фото з проєкту.

Не тільки Олександру запала в серце Інна Бєлєнь. Вітаю з твоєю перемогою в "Холостяк 13". Окремо для мене ти стала не лише учасницею шоу, але й людиною, найближчою по духу. Це справжній подарунок, який залишався поза камерою. Інна Бєлєнь, ти заслуговуєш на все найкраще. Цей фінал є підтвердженням того, що дійсно можна знайти своє кохання (навіть) на реаліті-шоу,

– підкреслила екс-учасниця проєкту.

Водночас не всі залишились задоволені вибором Олександра Терена. Деякі користувачі зазначили, що перемога Інни Бєлєнь не була для них несподіванкою, тоді як інші не вірять, що Олександру та Інні вдалося побудувати стосунки поза проєктом.

Як в мережі відреагували на перемогу Інни Бєлєнь / Скриншот з інстаграму

Як в мережі відреагували на перемогу Інни Бєлєнь / Скриншот з інстаграму