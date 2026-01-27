Укр Рус
Show24 Телешоу Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать дитини
27 січня, 19:47
2
Оновлено - 19:50, 27 січня

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать дитини

Марія Примич, Софія Хомишин
Основні тези
  • Інна Бєлєнь, переможниця "Холостяка-13", чекає на народження доньки.
  • На гендер-паті, де стало відомо стать дитини, були присутні рідні, батьки та друзі пари.

Інна Бєлєнь, яка перемогла у 13 сезоні шоу "Холостяк", незабаром уперше стане мамою. Днями блогерка та її коханий провели гендер-паті, де стала відома стать їхньої майбутньої дитини.

Відео з події Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. В Інни та її нареченого Івана народиться донечка.

Не пропустіть Вагітна переможниця "Холостяка-13" дивом врятувалася під час обстрілу Харкова

Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо, 
– написала Бєлєнь.

На святкову вечірку, під час якої Інна та Іван дізналися стать майбутньої дитини, вони запросили рідних, батьків та друзів. Пара замовила спеціальну фотозону з ведмедиком, кульками та безпечними феєрверками – холодними іскрами.

На гендер-паті Інна була одягнена в ніжно-рожеву сукню та сині лофери, а Іван – в синю кофтинку. Майбутні батьки дізналися стать дитини за допомогою кольорового диму. 

Що відомо про стосунки та вагітність Інни Бєлєнь?

  • 30 грудня 2025 року Інна Бєлєнь оголосила про заручини з коханим. Вони з Іваном вчилися в одній школі. Спершу хлопець і дівчина дружили, але згодом зв'язок обірвався.

  • Інна та Іван знову зустрілися під час повномасштабного вторгнення. Між ними зав'язалися романтичні стосунки. Весілля закохані планують організувати влітку.

  • Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону "Холостяка". 