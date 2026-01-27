Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать дитини
- Інна Бєлєнь, переможниця "Холостяка-13", чекає на народження доньки.
- На гендер-паті, де стало відомо стать дитини, були присутні рідні, батьки та друзі пари.
Інна Бєлєнь, яка перемогла у 13 сезоні шоу "Холостяк", незабаром уперше стане мамою. Днями блогерка та її коханий провели гендер-паті, де стала відома стать їхньої майбутньої дитини.
Відео з події Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. В Інни та її нареченого Івана народиться донечка.
Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо,
– написала Бєлєнь.
На святкову вечірку, під час якої Інна та Іван дізналися стать майбутньої дитини, вони запросили рідних, батьків та друзів. Пара замовила спеціальну фотозону з ведмедиком, кульками та безпечними феєрверками – холодними іскрами.
На гендер-паті Інна була одягнена в ніжно-рожеву сукню та сині лофери, а Іван – в синю кофтинку. Майбутні батьки дізналися стать дитини за допомогою кольорового диму.
Що відомо про стосунки та вагітність Інни Бєлєнь?
30 грудня 2025 року Інна Бєлєнь оголосила про заручини з коханим. Вони з Іваном вчилися в одній школі. Спершу хлопець і дівчина дружили, але згодом зв'язок обірвався.
Інна та Іван знову зустрілися під час повномасштабного вторгнення. Між ними зав'язалися романтичні стосунки. Весілля закохані планують організувати влітку.
Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону "Холостяка".