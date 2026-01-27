Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать дитини

Інна Бєлєнь, яка перемогла у 13 сезоні шоу "Холостяк", незабаром уперше стане мамою. Днями блогерка та її коханий провели гендер-паті, де стала відома стать їхньої майбутньої дитини.

Відео з події Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. В Інни та її нареченого Івана народиться донечка.

Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо,

– написала Бєлєнь.

На святкову вечірку, під час якої Інна та Іван дізналися стать майбутньої дитини, вони запросили рідних, батьків та друзів. Пара замовила спеціальну фотозону з ведмедиком, кульками та безпечними феєрверками – холодними іскрами.

На гендер-паті Інна була одягнена в ніжно-рожеву сукню та сині лофери, а Іван – в синю кофтинку. Майбутні батьки дізналися стать дитини за допомогою кольорового диму.

Що відомо про стосунки та вагітність Інни Бєлєнь?