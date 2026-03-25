Він дуже гарно малював, – відверте інтерв'ю з дітьми Степана Гіги про його життя поза сценою та любов до сім'ї

Степан Гіга усе життя був відданий Україні. Він щиро любив рідну землю, мову, культуру й постійно працював над тим, щоб закохати в українське якомога більше людей. Останні роки життя Степан Петрович присвятив активній концертній діяльності, колабораціям з молодими артистами. Його хіти миттєво ставати тікток-трендами, а відео з Гігою неодноразово були вірусними серед користувачів соцмереж.

28 березня у Палаці спорту відбудеться масштабний концерт пам'яті легенди української естради – Степана Гіги. Понад 50 артистів зберуться на одній сцені, щоб виконати найвідоміші композиції маестро у нових сучасних аранжуваннях.

Напередодні цього концерту журналісти 24 Каналу поспілкувалися з дітьми Степана Петровича – Квітославою та Степаном. Це була тепла розмова про батька, який обожнював сімейні вечори, знаходив щастя у дрібницях та дарував відчуття опори тим, хто поряд. У цих спогадах – світло любові, яка не зникає, а продовжує жити в кожній ноті його пісень.

Яким Степан Гіга був батьком та які мав хобі?

Наша розмова відбувається напередодні великого концерту пам'яті Степана Гіги, однак перед тим, як говорити про Степана Петровича як про артиста, хочеться трішки зазирнути залаштунки вашого життя. Яким був Степан Гіга вдома – не на сцені, а в повсякденному житті?

Попри свою популярність, вдома він був дуже простим і звичайним. Любив прості речі: сімейні вечори, щирі розмови, домашню атмосферу. Йому не потрібні були гучні події, достатньо, щоб поруч були рідні люди.

А які у нього були звички, хобі? Чим любив займатися у вільний час?

Найкращим відпочинком для тата були сімейні посиденьки. Часто ми виїжджали всією сім'єю на природу. Він не любив шумних компаній чи гучних розваг, надавав перевагу спокійному відпочинку в сімейній атмосфері.

Щодо захоплень, то татові дуже подобались антикварні речі. Він отримував задоволення, коли знаходив і колекціонував старовинні предмети, в яких відчувалася історія.

У його колекції є старі грамофони, радіоприймачі, телевізори та інші речі з минулих років. Він із захопленням розглядав їх, міг довго розповідати про те, як вони працювали і яку епоху представляють.



Степан Гіга з дітьми / Фото пресслужби

Ви згадали, що часто виїжджали всією сім'єю на природу. Які ще традиції були у вашій родині?

Наша родина загалом дуже шанобливо ставиться до всіх українських традицій. Найбільше ми любимо Різдво. Це справді особливе свято для всієї сім'ї. Раніше збиралися всі разом, тато брав свій старий баян і під його супровід ми колядували. У такі моменти почувалися по-справжньому щасливими, до щему в серці.

Також у нас є особлива сімейна традиція – рівно опівночі вітати одне одного з днем народження. Неважливо, де ми в цей момент. Часто це траплялось на гастролях, у готелях чи в дорозі. Ми могли спеціально зупинитися, запалити свічки в торті й разом привітати іменинника.

Чи є якийсь факт або ж історія про Степана Петровича, які можуть здивувати наших читачів?

Мало хто знає, що тато дуже гарно малював. У нас досі збереглися його малюнки. Він мав до цього великий хист і міг дуже точно передавати деталі.

Ще одна річ. У тата був надзвичайно красивий почерк: рівний, акуратний, ніби кожна літера намальована.

Усім відомо, що батько дуже любив вас. Це видно з його ставлення до вас, залучення до творчості, гастролей. Яким батьком був Степан Гіга?

Для нас він був люблячим і турботливим батьком. Завжди вмів підтримати, підбадьорити й дати мудру пораду. Але найважливіше – він завжди був поряд, цікавився нашим життям і робив усе, щоб ми відчували його любов і турботу.

Дуже радів, коли ми почали співати й займатися творчістю. Під час концертів завжди стояв за лаштунками й уважно дивився, як ми виступаємо.

Для нас це завжди було особливим відчуттям – знати, що він поруч, що він дивиться і переживає разом з нами.

Ви так ніжно, з любов'ю розповідаєте про батька. Які моменти, пов'язані з ним, викликають у вас найбільше теплих спогадів?

Чесно кажучи, всі моменти з ним – неоціненні, і кожен спогад про нього для нас дуже теплий. Ми разом проводили дуже багато часу – працювали, їздили на гастролі, багато розмовляли. Саме в цих простих моментах і відчувалась його велика любов до родини.

Яку пораду батька ви згадуєте найчастіше?

Найчастіше згадуються його слова про те, що найбільша цінність у житті – це родина. Бо ніхто не підтримає і не зрозуміє так щиро, як рідні люди.



Степан Гіга з сином / Фото пресслужби

Чи не ображає вас те, що насамперед люди говорять про Квітославу та Степана як дітей легендарного артиста?

Навпаки, для нас це велика гордість, адже наш тато – Степан Гіга. Ми завжди пишалися тим, що є його дітьми, і пишаємося цим кожного дня. Для нас честь і щастя бути його дітьми.

Останні слова Степана Гіги для дітей

Як відомо, останні дні життя Степан Петрович провів у лікарні, у колі найближчих людей. Які останні слова від батька були для вас?

Ми дуже багато спілкувалися, особливо в останні дні. Тато розповідав про свій шлях, як було непросто, і особливо наголошував, що потрібно працювати й співати, бо він у нас вірить.

Ці слова залишаться з нами назавжди – вони були про любов, підтримку і віру в нас.

Квітославо, як ваш син відреагував на новину про смерть дідуся?

Для мого сина дідусь був найважливішою людиною – прикладом, підтримкою та опорою. Тому біль від його втрати просто неможливо передати словами.

Як колеги підтримували дітей Гіги після його смерті?

Хто з колег, відомих людей, підтримував особисто вас після смерті батька? З якими словами, допомогою зверталися?

Ми розуміємо, що у кожного своє життя і свої обставини. Для нас же головне – це наша втрата, біль від того, що ми залишилися без тата. Решта відходить на другий план, бо ніякі зовнішні речі не можуть замінити його любов, підтримку та тепло, які він нам давав.

Після втрати тата ми отримали багато дзвінків і повідомлень від колег та друзів. Їхня підтримка дуже допомогла пережити цей важкий час, і ми щиро вдячні всім.

На концерті пам'яті виступить 50 артистів української естради. Ви самі обирали, кого запросити, чи до вас звертались з бажанням виступити?

Було по-різному: багато артистів самі проявили бажання виступити, багатьох запросили ми, разом із командою та сім'єю. Для нас важливо, щоб цей концерт відбувся з любов'ю та повагою до тата. А кожен артист вкладає у створення цього вечора своє серце, що дуже цінно.

Яка пісня з репертуару Гіги є найбільш недооціненою?

Чи є пісня з репертуару тата, яка має для вас найбільше значення?

Насправді важко виділити одну пісню, бо всі вони для нас особливі. Кожна залишила свій слід, і кожну слухаємо із захопленням, особливо, згадуючи, як він виконував їх на сцені.

А яка композиція, на вашу думку, є найбільш недооціненою? Бо є чимало людей, які знають Степана Гігу здебільшого через "Цей сон" і "Яворину".

На нашу думку, однією з найбільш недооцінених пісень у репертуарі є "Молитва за Україну". Її мало хто чув, але це дуже глибока й сильна пісня, яка має особливий зміст і емоцію.

Взагалі в його репертуарі є чимало пісень, які не такі відомі широкій аудиторії, але мають дуже глибокий зміст і заслуговують на особливу увагу.

Чи плануєте ви продовжувати працювати удвох над новими піснями, чи у майбутньому розвиватимете власні музичні проєкти?

Музика – це наше життя і те, чого нас навчав тато. Ми продовжуватимемо його справу, щоб його пісні звучали, і водночас працюватимемо над новими, вкладаючи в них серце та душу.

Як Степан Гіга реагував на те, що його пісні обожнює молодь?

Пісні Степана Гіги за останні кілька років стали шалено популярними, по-справжньому вірусними серед молоді. На вашу думку, що потрібно робити надалі, щоб музика Степана Гіги залишалась в тренді?

Пісні, які залишив тато, – справжній скарб. Вони мають непідвладну часу силу, і їх співатимуть ще багато років. Ми зробимо все, щоб його музика жила, надихала молодь і залишалася у тренді.

А як взагалі тато реагував на те, що його музика отримала нове життя, стала частиною інтернет-культури?

Для нього було дуже цінним, що його пісні люблять, що вони близькі молоді. Він щиро любив своїх слухачів, надихався ними й радів, коли бачив, що його музика дарує людям емоції.

Степан Гіга ніколи не ставив популярність у пріоритет. Він понад усе прагнув, щоб пісні залишалися в серцях людей і робили їх щасливішими.

Степан Петрович часто знімався у тікток-відео, хто був ініціатором цього? І чи подобалось йому працювати в такому форматі?

Тато завжди хотів бути ближчим до слухача і ділитися музикою там, де його чують. Ініціатором таких відео виступала наша команда. Тато завжди дослухався до наших порад, тож і в цьому випадку погодився з нами.



Команда Степана Гіги / Фото пресслужби

Чому, на вашу думку, молоді люди, які не жили в 90-х, раптом відкривають для себе цю музику? Це ностальгія, тренд на українське чи щось інше?

На нашу думку, молодь просто хоче справжнього, українського, свого. Тато завжди казав, що музика має бути щирою, близькою серцю. Тоді її хочеться слухати незалежно від того, в які роки написана.

Відомо, що Степан Гіга останні роки життя провів у Львові, де й зараз спочиває. А які місця були для нього улюбленими? Можливо, мав конкретні вулички, де обожнював прогулюватися?

Тато дуже любив Україну, а Львів завжди займав особливе місце в його серці. Він обожнював прогулюватися вулицями міста, відчувати його атмосферу, смакувати каву.



Степан Гіга / Фото пресслужби

Степан Гіга – один з тих небагатьох артистів, які все життя віддані Україні. Як думаєте, який меседж він хотів би залишити українцям?

Тато завжди говорив, що ми маємо любити й цінувати своє: країну, мову, культуру. Він щиро вірив у нашу перемогу, у щасливе майбутнє України. Хотів, щоб кожен з нас ніс цю любов у серці й передавав її іншим.