Іраклі Макацарія показав рідкісне фото новонародженої донечки Ніни

Наприкінці 2024 року герой "Холостяка–6" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вдруге стали батьками. У подружжя народилася донечка.

Тепер Іраклі показав світлину з новонародженою Ніною. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку грузинського продюсера.

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Так, наразі ні Макацарія, ні його кохана, не показують в мережі обличчя донечки. Утім, чоловік виставив милий кадр де тримає крихітну ручку дівчинки. На світлині можна помітити, що Ніна одягнена у світлий комбінезон з рюшами. До фото він додав емоджі у вигляді білого серця.



Іраклі Макацарія поділився фото з новонародженою донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Іраклі Макацарії

У червні 2023 року учасник 6 сезону реаліті "Холостяк" та його дружина Ліза Чічуа, яка, що цікаво, на 17 років молодша від коханого, вперше стали батьками. У пари народився син Георгій. Відомо, що Іраклі тоді був присутній на пологах дружини.

Для довідки! У квітні 2022 року Іраклі зробив пропозицію своїй коханій на вершині гори в Тбілісі. Він прикрасив локацію за допомогою святкових декорацій, щоб створити незабутній момент. До того ж запросив друзів та рідних. Всього через три місяці, 23 липня 2022 року, пара відсвяткувала своє весілля в столиці Грузії.

31 січня 2024 року Макацарія вдруге став татом. На цей раз Ліза Чічуа народила донечку Ніну, щоправда, поки не відомо, чи був Іраклі присутній під час пологів коханої.