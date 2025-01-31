31 січня 2025, 10:18
Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком
Основні тези
- Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вдруге стали батьками, у них народилася донька Ніна.
- Іраклі поділився першим фото новонародженої дитини.
Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вдруге стали батьками. Зірка "Холостяка" поділився першим фото новонародженої дитини.
Герой українського "Холостяка-6" та грузинський продюсер Іраклі Макацарія поділився щасливою новиною. Він став батьком вдруге, передає 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
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Іраклі Макацарія опублікував перше фото дитини, на якому показав крихітну ручку. Відомо, що у зіркового батька народилась донечка. У підписі до фото знаменитість оголосив її ім'я – Ніна.
Ніна Макацарія. Ласкаво просимо,
– написав Іраклі.
Іраклі Макацарія став батьком вдруге / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія
Що відомо про особисте життя Іраклі Макацарія
- Іраклі Макацарія не вдалося знайти кохання на українському проєкті "Холостяк". Свою пару він все-таки відшукав на батьківщині – нею стала на 17 років молодша грузинка Ліза Чічуа. Улітку 2022 року Іраклі та Ліза зіграли весілля у Тбілісі.
- У червні наступного року закохані стали батьками вперше – у них народився син, якого вирішили назвати Георгієм. Іраклі Макацарія був присутній на пологах дружини та не зміг стримати сліз під час першої зустрічі з сином.