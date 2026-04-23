Окей бути рабами, – Ірена Карпа різко висловилась про українців, які досі говорять російською

Письменниця та лідерка гурту "Фактично Самі" різко висловилася про українців, які продовжують спілкуватися російською мовою, зокрема й про батьків, які не переходять на українську з дітьми.

Карпа стала гостею подкасту "Звучить", де й підняла тему мови.

Ірена Карпа рада, що в Україні вже немає "засилля російського", як це було у 2000-х роках. Вона підкреслила, що українці все менше тягнуться до ворожої культури та мови.

Російська крінжує. Це пережитки, це люди, яким окей бути рабами, ждунами. Вони далі вчать своїх дітей російської мови. До них не доходить, що ти добровільно приймаєш свою другорядність, другосортність, що тебе навчили цього, і ти далі чогось не можеш зробити цей вибір, навіть народившись уже за часів незалежної України, а не в "совку", як я, наприклад,

– сказала письменниця.

Ірена Карпка у подкасті "Звучить": дивіться відео онлайн

Водночас варто зауважити, що українці й досі слухають російську музику. Російські треки продовжують залітати в українські чарти Apple Music, Spotify тощо.

Наприклад, на першому місці у топ 50 Spotify в Україні зараз пісня jealous російських виконавців 9 mice, Єгора Кріда, темного принца та madk1d.

Росіяни на першому місці у топ 50 Spotify в Україні / Скриншот з чарту

Хто така Ірена Карпа?