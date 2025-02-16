Тримаючись за руки: Ірину Білик несподівано заскочили з колишнім Ані Лорак
- Ірину Білик бачили на публіці з Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак, під час Ukrainian Fashion Week у Києві.
- Попри чутки про роман, Білик заявила про дружбу з Муратом, хоча Налкакіоглу назвав їхні стосунки одночасно коханням і дружбою.
- Разом з ними на заході була виконавиця Есфір, з якою Білик нещодавно презентувала пісню.
У мережі вже тривалий час ходять чутки про роман між українською співачкою Іриною Білик та турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Він є колишнім чоловіком Ані Лорак, яка зрадила Україну.
Днями Ірину Білик несподівано заскочили разом з Муратом на публіці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
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Так, Ірина Білик відвідала показ Ukrainian Fashion Week у Києві у компанії Мурата Налкакіоглу. Пара трималася за руки під час спілкування з журналістами. Однак на запитання кореспондента ТСН про характер їхніх стосунків артистка заявила про дружбу з Муратом. Водночас чоловік у своїй відповіді назвав їхні взаємини одночасно і коханням, і дружбою.
Зауважимо, разом з Іриною та Муратом на UFW також була виконавиця Есфір, з якою артистка днями презентувала спільну пісню "Очі в очі".
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Ірину Білик заскочили з колишнім Лорак: дивіться відео онлайн
Чому в мережі ходять чутки про роман між Іриною Білик та Муратом Налкакіоглу
- Підставою для таких розмов став недавній виступ співачки на приватному заході, де бізнесмен відверто проявляв до неї симпатію та фліртував під час виконання пісень.
- Інтерес публіки підігріло й зізнання Білик про те, що їй імпонують чоловіки східної зовнішності.
- Варто зазначити, що між артисткою та бізнесменом існує ділова співпраця – косметичний бренд Farmasi, співвласником якого є Налкакіоглу, започаткував спільний проєкт з Іриною Білик.