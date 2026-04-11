Подарунок до Великодня: Ірина Федишин передала нову партію автівок на фронт

Напередодні Великодня співачка Ірина Федишин передала українським військовим чергову партію допомоги – на фронт вирушили ще 10 автомобілів.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, де також показала, як особисто передає ключі захисникам.

До Великодня підготували для наших захисників і захисниць подарунки – щоб вони відчули тепло та підтримку,

– зазначила Ірина Федишин.

Автомобілі отримали: 141-ша бригада; 68-ма бригада (підрозділ "Шершні Довбуша"); 103-тя ТрО; 113-та бригада (8-й батальйон); 636-й зенітно-кулеметний батальйон; спецпідрозділ Нацгвардії; 524-й батальйон (12-й корпус); 153-й окремий розвідувальний батальйон "Дике поле"; 117-та бригада (4-й батальйон) і 15-та бригада.

