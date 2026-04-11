Подарунок до Великодня: Ірина Федишин передала нову партію автівок на фронт
- Ірина Федишин передала 10 автомобілів українським військовим напередодні Великодня.
- Загалом відомо, що співачка вже організувала понад 240 благодійних концертів та зібрала понад 111 мільйонів гривень для підтримки армії.
Напередодні Великодня співачка Ірина Федишин передала українським військовим чергову партію допомоги – на фронт вирушили ще 10 автомобілів.
Про це артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, де також показала, як особисто передає ключі захисникам.
До Великодня підготували для наших захисників і захисниць подарунки – щоб вони відчули тепло та підтримку,
– зазначила Ірина Федишин.
Автомобілі отримали: 141-ша бригада; 68-ма бригада (підрозділ "Шершні Довбуша"); 103-тя ТрО; 113-та бригада (8-й батальйон); 636-й зенітно-кулеметний батальйон; спецпідрозділ Нацгвардії; 524-й батальйон (12-й корпус); 153-й окремий розвідувальний батальйон "Дике поле"; 117-та бригада (4-й батальйон) і 15-та бригада.
Що відомо про волонтерську діяльність Ірини Федишин?
- Від початку повномасштабного вторгнення співачка системно займається волонтерством.
- За цей період вона організувала понад 240 благодійних концертів як в Україні, так і за кордоном, спрямовуючи всі зібрані кошти на підтримку українських військових і гуманітарні потреби. Зокрема, артистка вже передала на потреби фронту вже понад 450 автомобілів.
- У травні 2025 року в інтерв'ю Маші Єфросиніній Ірина Федишин розповідала, що загалом їй вдалося зібрати понад 111 мільйонів гривень на допомогу армії. За ці кошти закуповують не лише транспорт, а й необхідне оснащення – рації, дрони та іншу амуніцію для захисників.