Ірина Федишин показала 10-річного сина: фото з дня народження в Іспанії

Українська співачка Ірина Федишин поділилась сімейними фото. Молодшому синові співачки виповнилося 10 років.

Ірина Федишин привітала сина Олега з днем народження. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Співачка поділилась спільними фото з молодшим сином. Святкування 10-річчя відбулося в Іспанії – адже зараз виконавиця перебуває там у рамках концертного туру. Ірина Федишин позувала у білій довгій сукні з тортом у руках, а Олежик постав на знімках з кульками.

Артистка зізналась, що син багато допомагає їй з виступами. До того ж приготував музичний сюрприз для шанувальників.

Дякую Богу, що ти в нас є, дякую за твоє добре серце, яке запалює позитивом все навколо. Ти надихаєш своїм дитячим світлом, навіть дорослих. Мрію, щоб ти ріс під мирним небом, у вільній, щасливій Україні,

– звернулась Ірина Федишин до сина.

Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Нагадаємо, раніше про своїх дітей розповів волонтер Сергій Притула. Він поділився, що іноді може підвищувати на них голос, але в жодному разі не вдається до фізичного насилля. Сергій зізнався, що шкодує про те, що раніше міг таким чином карати старшого сина Дмитра.