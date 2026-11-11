"Душа кричить": Ірина Федишин випустила пісню після трагічної втрати доньки
Співачка Ірина Федишин презентувала нову композицію "Біль", присвячену пам'яті своєї ненародженої донечки. Авторами тексту стали сама виконавиця та її чоловік Віталій Човник, які вклали у рядки всі свої переживання після трагедії на 35-му тижні вагітності.
Пісню Федишин опублікувала на своєму ютуб-каналі. Музику співачка написала сама, а над словами працювала разом із чоловіком Віталієм Човником.
Знаєш, як болить, коли ніхто не бачить. Коли душа кричить, а серце тихо плаче, – співає Федишин.
Під відео слухачі залишають слова підтримки для Ірини та її родини.
Ірина Федишин – Біль – слухати пісню онлайн:
Нагадаємо, 13 жовтня Віталій Човник повідомив, що вони з Іриною Федишин втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Сама співачка тоді перебувала у важкому стані після операції. 7 листопада Ірина вперше докладно розповіла, що пережила тієї ночі.
За словами Федишин, спочатку лікарка, яка мала приймати в неї пологи, оглянула її вдома. Згодом співачку госпіталізували до лікарні Святої Анни у Львові. Там їй довелося чекати на УЗД, оскільки фахівця викликали з дому. В Ірини виявили відшарування плаценти з внутрішньою кровотечею. Доньку врятувати не вдалося, а самій співачці під час операції видалили матку.
8 листопада в лікарні повідомили, що припинили трудові відносини з лікаркою, яка оглядала Ірину вдома. У закладі пояснили, що такий огляд порушував їхні правила. За словами Човника, заяву про звільнення лікарка написала сама. У лікарні також запровадили цілодобове чергування фахівців з УЗД.
Згодом чоловік співачки розповів про результати перевірки МОЗ. За його словами, комісія виявила сім порушень. Зокрема, після госпіталізації за станом Ірини належно не стежили, УЗД провели із запізненням і невчасно діагностували відшарування плаценти. Човник додав, що вони з дружиною вирішують, чи домагатися кримінальної відповідальності за надану їй медичну допомогу.