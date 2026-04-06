6 квітня, 22:01
Чоловік мріє про доньку: Ірина Федишин заінтригувала заявою про поповнення в сім'ї
Основні тези
- Ірина Федишин заявила, що можливо ще стане мамою, а її чоловік Віталій мріє про доньку.
- Їхні сини, Юрій та Олег, активно беруть участь у діяльності батьків і мають власні інтереси та мрії.
Співачка Ірина Федишин виховує двох синів, однак їй часто ставлять запитання, чи замислюється вона про поповнення в родині та чи хотіла б народити доньку.
Про це артистка розповіла в розмові з журналісткою Наталею Тур у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
Все можливо. Я бачу себе ще мамою. Життя покаже,
– підкреслила Ірина Федишин.
Водночас вона додала, що ідея про поповнення в родині більше захоплює її чоловіка Віталія.
Він хоче донечку. Ну, поживемо – побачимо,
– заінтригувала артистка.
Що відомо про дітей Ірини Федишин?
- Первісток Ірини та Віталія, Юрій, народився через п'ять років після весілля – у травні йому виповниться 15.
- Молодший син Олег з'явився на світ у 2015 році.
- Обидва хлопці часто їздять з мамою й татом на гастролі.
- Старший, Юрій, активно долучається до організації концертів – співачка навіть жартома називає його своїм технічним директором. Окрім цього, він цікавиться комп'ютерами та замислюється про кар'єру діджея.
- Молодший син Олег рівняється на брата, але вже має і власні мрії – хоче лікувати людей. Водночас він робить перші кроки у творчості та вже пробував себе на сцені.