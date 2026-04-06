6 квітня, 22:01
Чоловік мріє про доньку: Ірина Федишин заінтригувала заявою про поповнення в сім'ї

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ірина Федишин заявила, що можливо ще стане мамою, а її чоловік Віталій мріє про доньку.
  • Їхні сини, Юрій та Олег, активно беруть участь у діяльності батьків і мають власні інтереси та мрії.

Співачка Ірина Федишин виховує двох синів, однак їй часто ставлять запитання, чи замислюється вона про поповнення в родині та чи хотіла б народити доньку.

 Про це артистка розповіла в розмові з журналісткою Наталею Тур у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс". 

Все можливо. Я бачу себе ще мамою. Життя покаже,
– підкреслила Ірина Федишин. 

Водночас вона додала, що ідея про поповнення в родині більше захоплює її чоловіка Віталія. 

Він хоче донечку. Ну, поживемо – побачимо,
– заінтригувала артистка.

Що відомо про дітей Ірини Федишин?

  • Первісток Ірини та Віталія, Юрій, народився через п'ять років після весілля – у травні йому виповниться 15.
  • Молодший син Олег з'явився на світ у 2015 році.
  • Обидва хлопці часто їздять з мамою й татом на гастролі.
  • Старший, Юрій, активно долучається до організації концертів – співачка навіть жартома називає його своїм технічним директором. Окрім цього, він цікавиться комп'ютерами та замислюється про кар'єру діджея.
  • Молодший син Олег рівняється на брата, але вже має і власні мрії – хоче лікувати людей. Водночас він робить перші кроки у творчості та вже пробував себе на сцені.