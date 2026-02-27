Проігнорувала запитання про війну: росіянка Ірина Шейк осоромилась на фестивалі в Італії

Російська модель Ірина Шейк стала співведучою третього вечора музичного фестивалю Санремо в Італії. Водночас зірці не вдалось уникнути політичних запитань та критики у свій бік.

Ірина Шейк взяла участь у пресконференції з нагоди музичної події, пише La Repubblica. Моделі поставили запитання про війну Росії проти України.

До слова Анджеліна Джолі вкотре нагадала про жахливі наслідки війни Росії проти України

Російська модель вирішила проігнорувати цю тему, чим довела свою байдужу позицію щодо війни. У відповідь вона абстрактно висловилась про любов, музику і позитив.

Я не даватиму політичних коментарів. Я тут, щоб святкувати любов, музику та єдність; приносити позитивну енергію. Думаю, що у світі відбувається багато речей. Я просто вдячна бути тут з вами, бачити усмішки. Але не хочу вдаватись у політику,

– відповіла Ірина Шейк.

Ірина Шейк проігнорувала питання війни: відео

Цікаво, що під відео з цим коментарем Ірини Шейк чимало італійців з критикою відреагували на такі слова моделі. Користувачі підкреслюють: війна – це не політика, а питання базових цінностей.

Ухилившись від прямої відповіді, модель обрала шлях мовчання і дистанціювання від всіх тих злочинів, які чинить режим в країні, звідки вона родом. Ірина Шейк не просто відмовляється називати речі своїми іменами, але й свідомо ухиляється від відповідальності.

"Відповідати на питання про війну – це не "говорити про політику", а дати зрозуміти, чи розумієш ти різницю між людяністю та нелюдяністю";

"Переклад: "Мені байдуже, якщо хтось помирає, страждає або живе в нелюдських умовах. Я тут, щоб розважатися і заробляти гроші";

"Коли ви ходите на месу чи молитеся за мир у світі, ви займаєтеся політикою? Коли ви молитеся за дітей у світі, – о жах, не можна так, це політика";

"Ірина мовчить про війну не тому, що боїться за своє життя: вона послідовно і постійно підтримує Путіна. Це її вибір, вона не є жертвою режиму";

"Війна – це не політика. Війна – це війна. І кожна розумна людина, особливо якщо вона є публічною особою, повинна мати свою думку. Ми не говоримо про локальний конфлікт, ми говоримо про війну, російське вторгнення, масштабну війну в Європі, війну, в якій є російське зло і є Україна, яка сьогодні захищає також і Європу".

Водночас багато хто став на захист Ірини Шейк і назвав запитання журналіста "провокативним".

Цікаво, що в мережі розкритикували Ірину Шейк і за її присутність на фестивалі Санремо. Хоч зірка змінила чимало образів на сцені фестивалю й здивувала публіку своїми аутфітами, їй вдалось сказати італійською лише кілька фраз.

Що відомо про позицію Ірини Шейк?