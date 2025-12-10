Ісландія відмовилась від участі в Євробаченні-2026
- Ісландія оголосила, що не братиме участі у Євробаченні 2026 через участь Ізраїлю.
- Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди також бойкотуватимуть конкурс і не транслюватимуть його.
Ісландія відмовилась від участі у Євробаченні 2026. Це оголосила ісландська національна телерадіомовна служба RÚV.
Причиною стало рішення Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки (EBU) дозволити Ізраїлю й надалі змагатися у пісенному конкурсі. Пише 24 Канал з посиланням на RÚV.
У середу, 10 грудня, правління RÚV провело засідання, після якого й стало відомо, що Ісландія не братиме участь у Євробаченні 2026, оскільки в конкурсі змагатиметься ізраїльський суспільний мовник KAN.
Пісенний конкурс та Євробачення завжди мали на меті об'єднати ісландську націю, однак тепер очевидно, що цієї мети неможливо досягти. Саме з цих програмних причин і було ухвалено це рішення,
– йдеться в заяві RÚV.
Минулого тижня бойкот Євробаченню також оголосили Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди. Окрім того, що мовники цих країн не братимуть участь в пісенному конкурсі, вони також відмовляються транслювати Євробачення.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Пісенний конкурс запланований на травень наступного року. Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.
- Євробачення пройде у Відні на арені Wiener Stadthalle.
- Щоб конкурс був більш відкритим та об'єктивним, організатори змінили правила голосування, запровадивши нову систему моніторингу. Крім того, журі голосуватиме не лише у фіналі, але й у півфіналах, а кількість суддів зросла з 5 до 7.