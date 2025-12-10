Исландия отказалась от участия в Евровидении-2026
- Исландия объявила, что не будет участвовать в Евровидении 2026 из-за участия Израиля.
- Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды также будут бойкотировать конкурс и не будут транслировать его.
Исландия отказалась от участия в Евровидении 2026. Это объявила исландская национальная телерадиовещательная служба RÚV.
Причиной стало решение Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU) разрешить Израилю и в дальнейшем соревноваться в песенном конкурсе. Пишет 24 Канал со ссылкой на RÚV.
Не пропустите В команде Степана Гиги впервые прокомментировали слухи о том, что артист впал в кому
В среду, 10 декабря, правления RÚV провело заседание, после которого и стало известно, что Исландия не будет участвовать в Евровидении 2026, поскольку в конкурсе будет соревноваться израильский общественный вещатель KAN.
Песенный конкурс и Евровидение всегда имели целью объединить исландскую нацию, однако теперь очевидно, что этой цели невозможно достичь. Именно по этим программным причинам и было принято это решение,
– говорится в заявлении RÚV.
На прошлой неделе бойкот Евровидению также объявили Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды. Кроме того, что вещатели этих стран не будут участвовать в песенном конкурсе, они также отказываются транслировать Евровидение.
Что известно о Евровидении-2026?
- Песенный конкурс запланирован на май следующего года. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
- Евровидение пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle.
- Чтобы конкурс был более открытым и объективным, организаторы изменили правила голосования, введя новую систему мониторинга. Кроме того, жюри будет голосовать не только в финале, но и в полуфиналах, а количество судей выросло с 5 до 7.