Музыка Исландия отказалась от участия в Евровидении-2026
10 декабря, 19:59
Исландия отказалась от участия в Евровидении-2026

София Хомишин
Основні тези
  • Исландия объявила, что не будет участвовать в Евровидении 2026 из-за участия Израиля.
  • Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды также будут бойкотировать конкурс и не будут транслировать его.

Исландия отказалась от участия в Евровидении 2026. Это объявила исландская национальная телерадиовещательная служба RÚV.

Причиной стало решение Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU) разрешить Израилю и в дальнейшем соревноваться в песенном конкурсе. Пишет 24 Канал со ссылкой на RÚV.

В среду, 10 декабря, правления RÚV провело заседание, после которого и стало известно, что Исландия не будет участвовать в Евровидении 2026, поскольку в конкурсе будет соревноваться израильский общественный вещатель KAN.

Песенный конкурс и Евровидение всегда имели целью объединить исландскую нацию, однако теперь очевидно, что этой цели невозможно достичь. Именно по этим программным причинам и было принято это решение,
– говорится в заявлении RÚV.

На прошлой неделе бойкот Евровидению также объявили Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды. Кроме того, что вещатели этих стран не будут участвовать в песенном конкурсе, они также отказываются транслировать Евровидение.

Что известно о Евровидении-2026?

  • Песенный конкурс запланирован на май следующего года. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
  • Евровидение пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle.
  • Чтобы конкурс был более открытым и объективным, организаторы изменили правила голосования, введя новую систему мониторинга. Кроме того, жюри будет голосовать не только в финале, но и в полуфиналах, а количество судей выросло с 5 до 7.