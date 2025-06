Від них залежить усе: як шанувальники та хейтери впливають на долі знаменитостей

У шоубізнесі знаменитість не може прожити без глядача. Саме хейтери та віддані шанувальники здатні піднести талановиту людину на вершину популярності або зруйнувати її кар'єру упродовж декількох днів.

Суспільну думку не варто недооцінювати, адже саме вона формує образ відомої людини, його позицію, думки, стиль та багато інших якостей. Однак, щоб краще розібратись з тим, як аудиторія впливає на долю зірки, варто звернутись до конкретних прикладів з історії світового шоубізнесу у матеріалі Show24.

До теми Зникли з екранів, а сьогодні знову на всіх обкладинках: які зірки отримали другий шанс на славу

Брітні Спірс

Ми вже неодноразово згадували історію Брітні, яка потрапила під "владу" власного батька, втративши право на вільне життя та ухвалення самостійних рішень. Нагадаємо, що у 2007 році у співачки стався психоемоційний зрив, що став приводом для того, що виконавиця тривалий час не могла розпоряджатись ні своїми коштами, ні особистим життям. У 2021 році розпочались протести відданих шанувальників артистки, які проходили під лозунгом #FreeBritney. Такі виступи відбувались як в онлайн, так і в офлайн форматі.

І це спрацювало, адже суд постановив зняти опікунство батька над донькою. І хоч Брітні не планує повертатись на велику сцену, але ця історія стала прикладом того, як віддані фани можуть допомогти тобі вибороти право на власні рішення.

Брітні Спірс у 2015 році / Фото Getty images

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт – одна з найфеноменальніших зірок 21 століття. Окрім того, що її заробітки сягнули шалених сум, так ще й фан-база є однією з найбільших у світі. Однак не все так гладко було у житті артистки. Найбільше її підкосила історія з Каньє Вестом.

У 2009 році Тейлор нагородили премією від MTV Video Music Awards за найкраще жіноче відео на пісню You Belong with Me. Під час її промови на сцену вийшов репер Каньє Вест, який перервав виступ і сказав, що це Бейонсе зняла найкраще відео.

Kanye West Interrupts Taylor Swift at the 2009 MTV Video Music Awards: дивіться відео онлайн

Після цього репер подзвонив до Тейлор і попросив вибачення за свій вчинок, але згодом забрав слова назад, зазначивши, що зробив це під тиском фанатів.

Тоді ж між артистами розгорілась ворожнеча. Вони почали писати пісні, де можна було помітити посилання одне до одного. Наприклад, у 2016 році Каньє випустив відеороботу Famous. У ній були зображені оголені знаменитості. По одній зі сторін лежала Кім Кардашьян, а по другій – Тейлор.

Згодом співачка зізналась, що на неї дуже негативно вплинув цей скандал. Вона рік не виходила із будинку та відштовхувала людей, бо більше нікому не довіряла.

Але тоді фанати не залишили свою улюбленицю наодинці. У 2017 році Тейлор повернулася з альбомом Reputation, який буквально переосмислив образ "жертви" і зробив її ще сильнішою. Фан-база стала бронею проти скандалів і продовжує нею бути й сьогодні.

Тейлор Свіфт / Фото Getty images

Джонні Депп

Усі добре пам'ятають історію, коли колишня дружина актора Ембер Герд, звинуватила його у домашньому насильстві. Після таких звинувачень Деппа усунули з кількох великих проєктів, до прикладу: "Фантастичні звірі" та чергової частини "Піратів Карибського моря".

Від так, хвиля хейту з боку аудиторії вплинула не тільки на імідж зірки, а й на кар'єру. Однак суд прийшов до висновку, що свідчення Ембер Герд виявились брехливими.

Ця історія є яскравим прикладом того, як хейтери винесли свої вироки раніше за суд, а висновок історії вийшов протилежний.

Нагадаємо, що у травні цього року Ембер Герд вдруге стала мамою. У неї народилась двійня: дівчинка Агнес і хлопчик Оушен.

Джонні Депп / Фото Getty images

Джастін Бібер і Селена Гомез

Історія цієї пари стала однією з найяскравіших і найсумніших за останні роки. Їхні стосунки переживали злети та падіння, примирення та остаточне розставання, що відбувалось на очах у мільйонів фанатів і хейтерів. І саме така публічність зробила цю історію ще болючішою для обох.

Селена та Джастін зустрічались з 2010 по 2018 рік з деякими перервами. Фанати Jelena не хотіли миритись з розставанням пари, тому, після того, як Бібер одружився з Гейлі Болдвін, хейт посипався вже на трьох людей. На початку весни Гейлі навіть планувала подати до суду на блогерів і коментаторів за поширення пліток та фейкової інформації про неї.

Джастін Бібер / Фото Getty images

Після розриву Селена Гомес неодноразово зазнавала цькувань у соцмережах від хейтерів, і в реальному житті від вигуків репортерів. Її звинувачували в тому, що вона не змогла "втримати" Бібера або ж у тому, що "дуже довго користувалась його популярністю". Коли Джастін одружився, то на сторінці в соцмережах з'явилась величезна кількість коментарів на кшталт: "Ти ніколи не будеш його дружиною" або "Він обрав кращу". Це все дуже сильно засмучувало Селену, яка і так тривалий час боролась з депресією та хворобою (системний червоний вовчак).

Системний червоний вовчак – це автоімунна хвороба, здатна уражати більшість органів і систем у тілі людини. Вона проявляється у комбінованих порушеннях роботи імунітету, які призводять до запалення сполучної тканини.



Фани Селени вирішили захистити свою улюбленицю й "напали" на Гейлі, звинувачуючи її в тому, що вона "відбила" Джастіна, хоч тоді пара вже не перебувала у стосунках. Бібер навіть просив зупинити цькування своєї дружини, але у 2023 році хейтерство досягло свого піка: Гейлі почала отримувати погрози, а співак зізнавався, що така ненависть ламає психіку.

Джастін Бібер і Селена Гомес / Фото Getty images

Крім того, останнім часом у пресі ширяться чутки, що подружжя розлучилось.

Історія Селени й Джастіна є прикладом того, як аудиторія перетворює реальні людські почуття на шоу, а після його фіналу не дозволяє героям спокійно жити. Хейтери залишають емоційні шрами, а фани намагаються відстояти свого кумира.

Варто додати, що в епоху цифрових технологій та соціальних мереж фани та хейтери отримують однаково гучний голос. Через це зірки залежні від настроїв мас, як ніколи раніше. Хвиля підтримки здатна дати шанс на нове життя, а хвиля обурення – перекреслити роки кар'єри. Іноді любов фанатів – це більше, ніж PR, а хейт – потужніше за будь-яку критику.