Неочікувані гості й повітряна тривога: як пройшов сольний концерт Івана Люленова у Києві

Учора, 28 березня, Іван Люленов відіграв сольний концерт у Києві. Артист презентував нову концертну програму "Те, що не дозволено" у клубі Stereo Plaza.

До слова Заспівав "Шовковицю" і стрибнув у натовп: Положинський здивував появою на концерті Люленова

На початку концерту повідомили, що він має благодійну мету. Іван Люленов та культурний простір В'ЯВА, який виступив організатором заходу, збирають кошти на дрони Magura для ГУР МО та на авто для НГУ.

Артист розпочав концерт із пісні "Теплих вечорів", яка вже довгий час віруситься у мережі. На початку виступу також прозвучав трек ТАНУТАНУТА – це україномовна версія хіта "Вона звєзда".

Серед запрошених гостей були українські музиканти, які наразі не надто відомі. Трубач Олексій Павлеченко виконав пісню "Дорблю", а Євгеній Дубовик зіграв "Шовковицю" на піаніно.

Разом із Люленовим на сцені виступила KLER. Вони, зокрема, виконали пісню Dragostea Din Tei молдовського попгурту O-Zone, одним із засновників якого був Дан Балан.

Десь на середині концерту на глядачів чекав сюрприз. На сцену неочікувано вийшов лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський. Згодом до нього приєднався гуморист Артем Дамницький.

Люленов, Положинський та Дамницький виконали трек "Шовковиця", який став вірусним у тіктоці. Також вони заспівали пісню "Наше літо" гурту "Тартак". Іван та Олександр, крім того, стрибнули у натовп.

Люленов і Дамницький виконали разом ще кілька треків, зокрема "Контемпорарі" й "Техно". Потім концерт перервала повітряна тривога. Коли загроза минула, Іван вийшов до фанів на біс.

Наприкінці вечора панувала дуже камерна атмосфера. Люленов подякував людям, які залишилися після повітряної тривоги, та виконав ще кілька композицій. На сцені разом із ним був Дамницький. Також Іван представив пісню "Ікона", яка вийде вже в середині квітня.

