Наша редакция также побывала на концерте Люленова. Как он прошел, узнавайте в материале 24 Канала.

В начале концерта сообщили, что он имеет благотворительную цель. Иван Люленов и культурное пространство В'ЯВА, который выступил организатором мероприятия, собирают средства на дроны Magura для ГУР МО и на авто для НГУ.

Артист начал концерт с песни "Теплых вечеров", которая уже долгое время вирусится в сети. В начале выступления также прозвучал трек ТАНУТАНУТА – это украиноязычная версия хита "Она звезда".

Среди приглашенных гостей были украинские музыканты, которые пока не слишком известны. Трубач Алексей Павлеченко исполнил песню "Дорблю", а Евгений Дубовик сыграл "Шелковицу" на пианино.

Вместе с Люленовым на сцене выступила KLER. Они, в частности, исполнили песню Dragostea Din Tei молдавской поп-группы O-Zone, одним из основателей которой был Дан Балан.

Где-то на середине концерта зрителей ждал сюрприз. На сцену неожиданно вышел лидер группы "Тартак" Александр Положинский. Впоследствии к нему присоединился юморист Артем Дамницкий.

Люленов, Положинский и Дамницкий исполнили трек "Шелковица", который стал вирусным в тиктоке. Также они спели песню "Наше лето" группы "Тартак". Иван и Александр, кроме того, прыгнули в толпу.

Люленов и Дамницкий исполнили вместе еще несколько треков, в частности "Контемпорари" и "Техно". Затем концерт прервала воздушная тревога. Когда угроза миновала, Иван вышел к фанам на бис.

В конце вечера царила очень камерная атмосфера. Люленов поблагодарил людей, которые остались после воздушной тревоги, и исполнил еще несколько композиций. На сцене вместе с ним был Дамницкий. Также Иван представил песню "Икона", которая выйдет уже в середине апреля.

