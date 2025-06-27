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Show24 Українські зірки Більше не разом, – зірка "Ліги сміху" розійшовся з коханою після трьох років стосунків
27 червня, 13:37
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Більше не разом, – зірка "Ліги сміху" розійшовся з коханою після трьох років стосунків

Софія Хомишин
Основні тези
  • Іван Люлєнов і Єлизавета Кравченко, які були разом понад три роки, оголосили про розрив стосунків і поділилася емоційним відео у соціальних мережах.

Зірка "Ліги сміху" та співак Іван Люлєнов повідомив про зміни у своєму особистому житті. Він розійшовся з танцівницею та хореографинею Єлизаветою Кравченко.

Пара була разом понад три роки, але зараз прийняла рішення рухатися окремо. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Люлєнова. 

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Про завершення стосунків Іван та Ліза оголосила у спільному дописі в соцмережах. Вони поділилися емоційним відео: у ньому дівчина виконує проникливий контемпорарі-танець під пісню Люлєнова. 

Ми більше не разом. Ми розійшлись, але розійшлись по дорослому та залишились в гарних стосунках. Ніяких скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях. Вдячні один одному за все, 
– зазначили артисти під роликом. 

Причин розриву вони вирішили не озвучувати, однак підкреслили, що зробили це обдумано і з повагою один до одного.

Нагадаємо, нещодавно ще один зірка "Ліги сміху" повідомив про розрив стосунків. Віктор Розовий розлучився з дружиною.