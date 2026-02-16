Який зараз має вигляд видатний український художник Іван Марчук

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він відзначений однією з найвищих державних нагород – "Національна легенда України".

Нещодавно художник показався на українському благодійному балу у Відні, де зустрівся зі співачкою Джамалою та ветераном війни Олександром Тереном. Який зараз має вигляд Марчук, дивіться на сайті 24 Каналу.

Який зараз має вигляд Іван Марчук?

Днями в інстаграмі Олександр Терен розповів, що виступив на українському благодійному балу у Відні з Поліною Іщенко. Він опублікував серію фотографій, на одній з яких був Іван Марчук.

Чи впізнаєте, з ким я на першій світлині? Легенда,

– написав Терен.

На заході художник з'явився у штанах, кардигані та темно-синій сорочці з візерунком. У руках Марчук тримав тростину, волосся та вуса у чоловіка вже посивіли. Зазначимо, що у травні він святкуватиме 90-річчя.

Олександр Терен та Іван Марчук на балу у Відні / Фото з інстаграму ветерана війни

На балу у Відні виступила й Джамала. Вона заспівала кілька своїх пісень: "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" і "1944". Артистка також зустрілась з видатним українським художником.

Іван Марчук і Джамала на балу у Відні / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Івана Марчука?

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року у селі Москалівка Тернопільської області у незаможній селянській родині. Його батько був відомим ткачем. Малюванням почав цікавитися ще у дитинстві.

Марчук закінчив семирічну школу. З 1951 до 1956 років навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша на відділі декоративного розпису. У 1959 році Іван став членом підпільної групи, яку очолював його вчитель. Там говорили про несанкціоноване мистецтво, історію, музику, літературу, релігію.

Художник служив у Радянській армії, а після продовжив навчатися на кафедрі кераміки Львівського інституту прикладного мистецтва. Марчук закінчив виш у 1965 році.

Упродовж 1965-1968 років працював художником в Інституті надтвердих матеріалів Національної Академії Наук України. Згодом Марчук робив ілюстрації до радянських видань на Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва і водночас працював над циклом робіт "Голос моєї душі".

Іван Марчук / Фото з сайту художника

Марчука переслідував Комітет державної безпеки СРСР (КДБ). Радянську владу непокоїло те, що художник використовував темні кольори, адже там вважали, що вони не відповідають "характерним яскравим зображенням соціалістичного реалізму", як зазначається на сайті художника.

Цікаво, що Союз художників СРСР відмовився приймати Марчука, тож його перша виставка відбулась лише у 1980 році у Києві. У 1988 році чоловік емігрував до Австралії, потім переїхав до Канади, а згодом жив у США.

11 вересня 2001 році у США розпочалась серія терористичних актів, тож Іван повернувся до України, де проживав до 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення художник поїхав до Відня.

На початку 2025 року у столиці Австрії був створений благодійний фонд Івана Марчука, щоб зберегти велику творчу спадщину художника і забезпечити доступ до неї через виставки.