Іво Бобул чесно відповів, чи справді змушував Лілію Сандулесу перервати вагітність

Український співак Іво Бобул заявив, що обірвав усі контакти з Лілією Сандулесою. Це сталося після інтерв'ю співачки, в якому вона поділилась відвертою заявою. Артистка сказала, що через Бобула зробила аборт.

Іво Бобул вперше прокоментував слова Лілії Сандулесу. Він висловився в інтерв'ю "ТСН Гламур".

До слова Він для мене помер, – Іво Бобул жорстко відповів Рибчинському на критику

Перший раз чую про це. Після цього інтерв'ю я перестав поважати Лілію, бо там стільки брехні, що я дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила,

– каже співак.

Іво Бобул заявив, що допоміг Лілії Сандулесу стати популярною. До того ж нещодавно вони возз'єдналися та їздили на гастролі. Артист лише зазначив, що казав Лілії, що їй варто за собою слідкувати і мати хороший вигляд, як і належить артистці.

"Мені дуже образливо, і я порвав усе. І не хочу бачити, і не хочу чути", – різко сказав Бобул.

Що говорила Лілія Сандулесу?

В інтерв'ю Rostyslove Production Лілія Сандулесу розповіла, що була вагітна від Іво Бобула наприкінці 1994 року. Вона зізналась про це артисту, але не отримала підтримку у відповідь.

Я кажу, що вагітна, що будемо робити? Каже: "Ну Лілю, ми тільки приїхали. Ну не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів,

– сказала Лілія Сандулесу.

За словами Сандулесу, співак вмовив її зробити аборт.

Зазначимо, Лілія Сандулесу була третьою дружиною Іво Бобула. Вони були разом близько 10 років. Подружжя розлучилося у 2002 році.