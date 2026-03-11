Иво Бобул впервые прокомментировал слова Лилии Сандулесу. Он высказался в интервью "ТСН Гламур".

Первый раз слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилию, потому что там столько лжи, что я удивлялся, откуда она взяла это все и зачем она это сделала,

– говорит певец.

Иво Бобул заявил, что помог Лилии Сандулесу стать популярной. К тому же недавно они воссоединились и ездили на гастроли. Артист лишь отметил, что говорил Лилии, что ей стоит за собой следить и иметь хороший вид, как и положено артистке.

"Мне очень обидно, и я порвал все. И не хочу видеть, и не хочу слышать", – резко сказал Бобул.

Что говорила Лилия Сандулесу?

В интервью Rostyslove Production Лилия Сандулесу рассказала, что была беременна от Иво Бобула в конце 1994 года. Она призналась об этом артисту, но не получила поддержку в ответ.

Я говорю, что беременна, что будем делать? Говорит: "Ну Лиля, мы только приехали. Ну не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел,

– сказала Лилия Сандулесу.

По словам Сандулесу, певец уговорил ее сделать аборт.

Отметим, Лилия Сандулесу была третьей женой Иво Бобула. Они были вместе около 10 лет. Супруги развелись в 2002 году.