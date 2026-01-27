Іво Бобул припустив, чому Лорак і Повалій поїхали до Росії
- Іво Бобул висловився про Таїсію Повалій та Ані Лорак, які переїхали до Росії та підтримують війну.
- Бобул не засуджує співачок, припускаючи, що Лорак поїхала через конкуренцію, а Повалій "травили" в Україні.
Народний артист України Іво Бобул уперше за довгий час дав велике інтерв'ю, щоправда, російською мовою. Під час розмови співак висловився про запроданок Таїсію Повалій та Ані Лорак.
Інтерв'ю з Бобулом вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона". Воно триває близько трьох годин.
Таїсія Повалій та Ані Лорак народилися в Україні й колись були улюбленицями українців. Проте згодом вони поїхали розвивати свою кар'єру до Росії, де й проживають зараз. Ба більше, артистки підтримують війну.
Іво Бобул зазначив, що не має права засуджувати зрадниць. За словами співака, Лорак була змушена поїхати з України, адже хтось її вважав конкуренткою. Проте імена він не озвучив.
Народний артист України каже, що коли у 2012 році у центрі Києва згорів ресторан "Аура", яким мав керувати тодішній чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу, співачка звернулась за допомогою до Філіпа Кіркорова.
Кіркоров просто їй допоміг. І вона вже зрозуміла, що назад не можна повертатися, тому що її все одно перекриють. А куди їй йти? Вона хоче співати, а тут не дадуть. Я думаю, що через це вона там (у Росії – 24 Канал) і залишилась. Я не виправдовую її. Це просто моє припущення,
– додав Бобул.
Щодо Таїсії Повалій – Іван Васильович стверджує, що співачку "травили" і "пускали на поталу" в Україні, тому вона вирішила поїхати до Росії. Водночас артист підкреслив, що не виправдовує запроданку.
Тоді мені це не сподобалось – коли приходили люди на концерти, скасовували їхні концерти. Друзі, ви не з того почали. Треба йти до тих, хто обікрав пів держави, а не до артиста,
– вважає він.
Коротко про позицію Повалій і Лорак
Таїсія Повалій публічно підтримує війну Росії проти України й російського диктатора Володимира Путіна. В Україні проти співачки введені санкції, зокрема вона позбавлена державних нагород.
У лютому 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру запроданці за трьома статтями ККУ: колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Навесні 2024 року стало відомо, що Повалій отримала російське громадянство.
Ані Лорак продовжувала виступати в Росії після початку російсько-української війни у 2014 році та окупації Криму, через що її часто критикували в Україні, люди виступали проти концертів співачки тут.
Після 24 лютого 2022 року Лорак не засудила російське повномасштабне вторгнення. У жовтні 2022 року проти неї були запроваджені санкції РНБО.
У червні 2025 року російські ЗМІ повідомили, що артистка отримала російське громадянство.