Нещодавно абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною провели благодійний вечір. Подія зібрала чимало відомих артистів, серед яких був і народний артист України Іво Бобул.

Артист зізнався, чи отримав за це гонорар та загалом поділився враженнями від знайомства з Усиком. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

Іво Бобул розповів, що участь у благодійному заході була без гонорару. Він навіть не підозрював, що саме там вперше зустріне Усика, з яким раніше лише спілкувався онлайн.

Мені сказали, що це вечір-акція, на якій збиратимуть гроші для дітей і військових. Хто це робить, я абсолютно не знав. Я взагалі не цікавлюся цим, коли мова йде про благодійність,

– пояснив артист.

Він додав, що знайомство з боксером для нього пройшло чудово.

Я як маленька дитина, трохи переживав, навіть руки тремтіли, коли перший раз побачив Сашка. Ми обійнялися гарно. Я йому подякував за те, що він зробив для нашої держави. Бо це дійсно навіки. Я дуже його поважаю, що він підняв Україну на таку висоту. Не політикою, а саме спортом. Ну і, звісно, мені приємно, що він знає всі мої пісні,

– поділився Іво Бобул.

Що відомо про благодійний вечір, який організували Усики?

Це був захід на підтримку дитячих будинків у Миколаєві та області.

Окрім Бобула, на благодійній події виступили також Надія Дорофєєва, DREVO та Монатік.