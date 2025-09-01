Артист признался, получил ли за это гонорар и вообще поделился впечатлениями от знакомства с Усиком. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

Интересно Наталья Денисенко впервые за долгое время показалась с экс-супругом

Иво Бобул рассказал, что участие в благотворительном мероприятии было без гонорара. Он даже не подозревал, что именно там впервые встретит Усика, с которым раньше только общался онлайн.

Мне сказали, что это вечер-акция, на которой будут собирать деньги для детей и военных. Кто это делает, я совершенно не знал. Я вообще не интересуюсь этим, когда речь идет о благотворительности,

– объяснил артист.

Он добавил, что знакомство с боксером для него прошло замечательно.

Я как маленький ребенок, немного переживал, даже руки дрожали, когда первый раз увидел Сашу. Мы обнялись красиво. Я его поблагодарил за то, что он сделал для нашего государства. Потому что это действительно навеки. Я очень его уважаю, что он поднял Украину на такую высоту. Не политикой, а именно спортом. Ну и, конечно, мне приятно, что он знает все мои песни,

– поделился Иво Бобул.

Что известно о благотворительном вечере, который организовали Усики?

Это было мероприятие в поддержку детских домов в Николаеве и области.

Кроме Бобула, на благотворительном событии выступили также Надежда Дорофеева, DREVO и Монатик.