Понад 10 мільйонів: Jerry Heil зізналася, скільки вони з alyona alyona витратили на Євробачення

У 2024 році Україну на Євробаченні представляли співачки Jerry Heil та alyona alyona. Яна вперше розповіла, скільки їм обійшлася участь в мужнародному пісенномй конкурсі та хто це фінансував.

Подробиці артистка розкрила в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

З'ясувалося, що поїздка Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024 коштувала їм близько 300 тисяч доларів, що за поточним курсом дорівнює приблизно 12,96 мільйонів гривень. Тобто кожна з артисток витратила приблизно по 150 тисяч доларів.

Більшу частину витрат співачки покривали самостійно, однак частину коштів надало Суспільне мовлення. Також артистки залучали партнерів, які допомогли з фінансуванням участі в пісенному конкурсі.

Що відомо про участь Jerry Heil та alyona alyona в Євробаченні-2024?