Понад 10 мільйонів: Jerry Heil зізналася, скільки вони з alyona alyona витратили на Євробачення
- Jerry Heil та alyona alyona витратили близько 300 тисяч доларів на участь в Євробаченні-2024, з яких більшість покривали самостійно, а частину коштів надало Суспільне мовлення.
- Артистки виступали з піснею Teresa&Maria і посіли 3 місце, отримавши 453 бали від журі та глядачів.
У 2024 році Україну на Євробаченні представляли співачки Jerry Heil та alyona alyona. Яна вперше розповіла, скільки їм обійшлася участь в мужнародному пісенномй конкурсі та хто це фінансував.
Подробиці артистка розкрила в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.
З'ясувалося, що поїздка Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024 коштувала їм близько 300 тисяч доларів, що за поточним курсом дорівнює приблизно 12,96 мільйонів гривень. Тобто кожна з артисток витратила приблизно по 150 тисяч доларів.
Більшу частину витрат співачки покривали самостійно, однак частину коштів надало Суспільне мовлення. Також артистки залучали партнерів, які допомогли з фінансуванням участі в пісенному конкурсі.
Інтерв'ю з Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Що відомо про участь Jerry Heil та alyona alyona в Євробаченні-2024?
- Артистки виступали з піснею Teresa&Maria, яка написана двома мовами: українською та англійською. Цим треком вони закликають об'єднуватися задля добрих справ.
- Постановницею номеру для співачок стала режисерка Таню Муіньо.
- У 2024 році представниці України посіли 3 місце на Євробаченні, отрмавши від журі та лядачів 453 бали.
- До речі, цьогоріч Jerry Heil сольно бере участь в Нацвідборі на Євробачення. Вона презентувала трек CATHARTICUS. Про те, чи переможе вона в конкурсі та знову візьме участь в Євробаченні – стане відомо 7 лютого.