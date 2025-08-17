Співачка Jerry Heil поділилась з шанувальниками дитячим фото. Вона також розповіла про свій шлях у музиці.

Jerry Heil до того ж повідомила, що готує дещо масштабне, однак поки що тримає інтригу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Jerry Heil опублікувала свою дитячу фотографію, де стоїть надворі з мікрофоном у руках і, ймовірно, співає. Вона одягнена у білу блузку і чорні штани, а на голові у дівчинки – великий бант.

Jerry Heil у дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Яким був музичний шлях Jerry Heil?

Jerry Heil розповіла, що її зарахували до музичної школи у 3-річному віці, а свою першу пісню написала в 4 чи 5 років. У 12 дівчина вже навчилась імпровізувати на фортепіано.

Перший свій фортепіанний твір написала десь у тому ж віці. У музичній школі, яку страшно любила за однодумців та неймовірних вчителів, я закохалася в сольфеджіо і стала теоретичною заучкою, якої ті стіни давно не бачили,

– поділилась співачка.

Артистка вступила до Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра на хорово-диригентське відділення, адже на вокальне була велика черга, а грошей на контрактну форму навчання сім'я не мала.

Ближче до 15 зрозуміла, що хочу писати кінематографічну музику, і в 19 вступила на композиторське відділення у консерваторію. І ось далі відбувається різкий поворот сюжету: через два роки ваша відмінниця кидає навчання, стає блогеркою і далі ми знайомимось з вами,

– розповіла вона.

Jerry Heil додала, що співає вже 27 років, і досі мріє писати музику для кіно.