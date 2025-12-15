У мережі обурені організацією концерту Jerry Heil у Дніпрі: співачка відповіла на критику
- Глядачі обурені через затримку концерту Jerry Heil у Дніпрі, який мав початися о 18:00.
- Jerry Heil заявила, що мала вийти на сцену о 20:30 за домовленістю.
У мережі обурюються з приводу концерту Jerry Heil, який днями пройшов у Дніпрі. Співачка вже відреагувала на критику та пояснила фанам ситуацію зі свого боку.
Обурення з приводу концерту Jerry Heil, зокрема, висловила Катерина Нестеренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.
Катерина Нестеренко розповіла, що разом з подругами та дітьми вирішила піти на концерт Jerry Heil, який відбувся 13 грудня в Opera Concert Hall у Дніпрі. Вони розпланували свої справи, щоб усе встигнути.
Відкриття дверей було о 17:00, а сам концерт мав розпочатися через годину.
О 20:25 концерт ще не почався, нас у холодному приміщенні маринували 2,5 години, потім повідомили, що почалась тривога і потрібно ще почекати. Вибачте мені, це просто треш, ми пішли розлючені, так і не дочекавшись концерту. Я все розумію – розігрів перед концертом, але 2,5 години – це просто перебір уже,
– розповіла Катерина.
Jerry Heil відповіла на коментар і зізналась, що не знала про ситуацію, яка склалася. Співачка пояснила, що це був не її сольний концерт, тож команда не була його співорганізатором.
За словами Jerry Heil, з організаторами була домовленість, що вона виходить на сцену о 20:30. Згідно з програмою, перед артисткою мав виступати діджей.
Однак на афіші концерту зображена лише Jerry Heil. Ба більше, в описі зазначається, що це її великий сольний концерт. Водночас організатори запевнили співачку, що на сайті з продажу квитків було вказано, о котрій годині почнеться її виступ.
Де незабаром виступить Jerry Heil?
20 грудня у київському Палаці спорту відбудеться новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", де виступить чимало артистів, зокрема Jerry Heil.
А вже 4 квітня 2026 року Jerry Heil дасть свій перший сольний концерт у Палаці спорту. Співачка презентує масштабну шоупрограму "Джерело", яку створила разом з найкращими режисерами України.
Креативним директором її великого концерту став Алан Бадоєв.