У мережі обурені організацією концерту Jerry Heil у Дніпрі: співачка відповіла на критику

У мережі обурюються з приводу концерту Jerry Heil, який днями пройшов у Дніпрі. Співачка вже відреагувала на критику та пояснила фанам ситуацію зі свого боку.

Обурення з приводу концерту Jerry Heil, зокрема, висловила Катерина Нестеренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.

Катерина Нестеренко розповіла, що разом з подругами та дітьми вирішила піти на концерт Jerry Heil, який відбувся 13 грудня в Opera Concert Hall у Дніпрі. Вони розпланували свої справи, щоб усе встигнути.

Відкриття дверей було о 17:00, а сам концерт мав розпочатися через годину.

О 20:25 концерт ще не почався, нас у холодному приміщенні маринували 2,5 години, потім повідомили, що почалась тривога і потрібно ще почекати. Вибачте мені, це просто треш, ми пішли розлючені, так і не дочекавшись концерту. Я все розумію – розігрів перед концертом, але 2,5 години – це просто перебір уже,

– розповіла Катерина.

Jerry Heil відповіла на коментар і зізналась, що не знала про ситуацію, яка склалася. Співачка пояснила, що це був не її сольний концерт, тож команда не була його співорганізатором.

За словами Jerry Heil, з організаторами була домовленість, що вона виходить на сцену о 20:30. Згідно з програмою, перед артисткою мав виступати діджей.

Скандал з концертом Jerry Heil / Скриншот з Threads

Однак на афіші концерту зображена лише Jerry Heil. Ба більше, в описі зазначається, що це її великий сольний концерт. Водночас організатори запевнили співачку, що на сайті з продажу квитків було вказано, о котрій годині почнеться її виступ.

Опис концерту Jerry Heil / Скриншот з сайту з продажу квитків

Люди не задоволені організацією концерту Jerry Heil у Дніпрі / Скриншот з Threads

Jerry Heil відповіла на критику щодо організації концерту / Скриншот з Threads

