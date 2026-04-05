10 тисяч людей в унісон: Jerry Heil та YARMAK уперше виконали наживо "З якого ти поверху неба?"
- Jerry Heil та YARMAK вперше виконали наживо пісню "З якого ти поверху неба?" на концерті у Палаці спорту в Києві.
- Пісня увійшла в альбом Jerry Heil "Архетипи" і була написана під час її навчання у музичному коледжі Берклі в США.
У суботу, 4 квітня, у Палаці спорту у Києві відгримів великий концерт Jerry Heil. Співачка презентувала масштабну програму "Джерело" та зібрала аншлаг.
На концерті було багато запрошених гостей. Зокрема, Jerry Heil виступила разом з репером та військовослужбовцем Олександром Ярмаком, більш відомим як YARMAK, повідомляє 24 Канал.
Jerry Heil та YARMAK уперше виконали наживо спільну пісню "З якого ти поверху неба?", яка вийшла у 2025 році. Увесь зал співав в унісон з артистами, також глядачі вмикали ліхтарики на телефонах.
То було гарно. Вітаю тебе, зірочко, з гарним концертом,
– звернувся YARMAK до Jerry Heil в інстаграм-сториз.
Нагадаємо, що пісня "З якого ти поверху неба?" увійшла в альбом Jerry Heil "Архетипи". Співачка написала трек ще під час навчання у музичному коледжі Берклі у США.
Цю фразу (З якого ти поверху неба – 24 Канал) якось ненароком зронила одна дуже важлива для мене людина, яка тоді сильно мене надихала,
– зізнавалась вона.
Jerry Heil написала приспів та відчула, що у композиції не вистачає чоловічого голосу, тому надіслала його Олександру. Реперу сподобалась пісня.
Куплети Саші й мій приспів в цій пісні – це, мабуть, одні з найбажаніших слів, які тільки може почути жінка. Це пісня про зріле кохання, про взаємну повагу, про те, коли двоє по-справжньому розуміють, що означає бути разом. Це одна з тих пісень в альбомі, яку я можу слухати по колу десятки разів,
– зазначала Jerry Heil.
Хто ще з артистів виступив на концерті Jerry Heil?
Зазначимо, що серед запрошених гостей на концерті Jerry Heil у Палаці спорту також були Міша Правильний, alyona alyona, MONATIK, Євген Хмара, Володимир Дантес.
Разом із Jerry Heil виступили й двоє іноземних артистів. Переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали з нею пісню "Додай гучності" та композицію Володимира Івасюка "Запроси мене у сни", а з румунською співачкою Іриною Рімес Яна виконала трек HORA.