10 тисяч людей в унісон: Jerry Heil та YARMAK уперше виконали наживо "З якого ти поверху неба?"

У суботу, 4 квітня, у Палаці спорту у Києві відгримів великий концерт Jerry Heil. Співачка презентувала масштабну програму "Джерело" та зібрала аншлаг.

На концерті було багато запрошених гостей. Зокрема, Jerry Heil виступила разом з репером та військовослужбовцем Олександром Ярмаком, більш відомим як YARMAK, повідомляє 24 Канал.

Jerry Heil та YARMAK уперше виконали наживо спільну пісню "З якого ти поверху неба?", яка вийшла у 2025 році. Увесь зал співав в унісон з артистами, також глядачі вмикали ліхтарики на телефонах.

То було гарно. Вітаю тебе, зірочко, з гарним концертом,

– звернувся YARMAK до Jerry Heil в інстаграм-сториз.

Нагадаємо, що пісня "З якого ти поверху неба?" увійшла в альбом Jerry Heil "Архетипи". Співачка написала трек ще під час навчання у музичному коледжі Берклі у США.

Цю фразу (З якого ти поверху неба – 24 Канал) якось ненароком зронила одна дуже важлива для мене людина, яка тоді сильно мене надихала,

– зізнавалась вона.

Jerry Heil написала приспів та відчула, що у композиції не вистачає чоловічого голосу, тому надіслала його Олександру. Реперу сподобалась пісня.

Куплети Саші й мій приспів в цій пісні – це, мабуть, одні з найбажаніших слів, які тільки може почути жінка. Це пісня про зріле кохання, про взаємну повагу, про те, коли двоє по-справжньому розуміють, що означає бути разом. Це одна з тих пісень в альбомі, яку я можу слухати по колу десятки разів,

– зазначала Jerry Heil.

