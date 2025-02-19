Оживила вірші Іздрика: Jerry Heil з Євгеном Хмарою презентувала ніжний трек "Розчиняюсь"
- Jerry Heil випустила новий трек "Розчиняюсь", поєднавши вірші Юрія Іздрика та музику Євгена Хмари.
- Пісня стала частиною концертної програми співачки та увійде до її майбутнього альбому.
- Євген Хмара високо оцінив співпрацю з Jerry Heil, назвавши її талановитою артисткою.
Співачка та авторка пісень Jerry Heil випустила нову ліричну композицію про кохання. Трек "Розчиняюсь" може кожному нагадати про щось особисте.
Jerry Heil для нової пісні поєднала два вірші Юрія Іздрика – Cycles та Solvere. У записі композиції взяв участь віртуозний піаніст Євген Хмара. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб співачки.
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Пісня "Розчиняюсь" стала результатом творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу. На думку Jerry Heil, важливо не тільки звертатися до митців, які відійшли в історію, але й підтримувати і поширювати творчість сучасників – тих, які творять культуру тут і зараз.
Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво — через взаємодію різних форм і душ,
– поділилась Jerry Heil.
Вперше трек "Розчиняюсь" прозвучав на великому сольному концерті Jerry Heil у Київському МЦКМ перед її участю в Євробаченні-2024. Відтоді пісня стала частиною концертної програми співачки та здобула популярність серед її слухачів.
Євген Хмара про фіт з Jerry Heil
Євген Хмара поділився, що вважає Яну талановитою і багатогранною артисткою, тому дуже радий співпраці з нею.
Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач. Це творчість на 100%,
– розповів Євген Хмара.
Jerry Heil презентувала муд-відео до пісні, куди увійшли кадри першого живого виконання разом з Євгеном Хмарою. У ролику поєдналися моменти з концерту та бекстейдж зі зйомки обкладинки на пісню, де співачка постала в новому для себе романтичному вікторіанському образі.
Пісня "Розчиняюсь" увійде до майбутнього альбому Jerry Heil, як її зимовий хіт "Сніг", випущений наприкінці 2024 року. На слухачів у цій платівці чекатимуть сміливі рішення, несподівані колаборації та відверті тексти.
Додамо, що нещодавно Jerry Heil відвідала Лос-Анджелес та взяла участь в премії Греммі. Артистка спробувала свої сили в номінації Best Song For Social Change з піснею "#AllEyesOnKids", щоб привернути увагу до важливої теми – викрадення українських дітей Росією.