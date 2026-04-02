Директор Євробачення відповів на звинувачення у "політизованій" перемозі Kalush Orchestra

Шведський продюсер Мартін Естердаль, який обіймав посаду виконавчого директора Євробачення з 2020 по 2025 рік, прокоментував перемогу гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі 2022 року.

Він відповів на звинувачення критиків, які стверджували, що перемога України нібито була "політизованою". Про це Мартін Естердаль сказав в інтерв'ю для Der Standard.

Так, за словами колишнього директор Євробачення, рішення журі та глядачів визначила саме пісня, а не політичний контекст.

Україна перемогла, бо це була чудова пісня. Так просто. Ми проводимо один із найбільших світових конкурсів, тому ніколи не можемо бути повністю відокремлені від того, що відбувається у світі. Але наша аудиторія достатньо розумна, щоб зрозуміти різницю між телерадіокомпанією, яка бере участь у конкурсі, і урядом країни,

– сказав Мартін Естердаль.

До речі, Kalush Orchestra продав свій кубок заради Збройних Сил України та виручив 900 тисяч доларів. Про це стало відомо з інстаграму гурту. Новим власником нагороди стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. Після цього організатори Євробачення пообіцяли подарувати гурту ще один кубок.

Як Kalush Orchestra представив Україну на Євробаченні-2022?

Євробачення-2022 проходило в італійському Турині.

У фіналі конкурсу український гурт виступив під 12 номером з піснею Stefania.

Я прошу кожного з вас, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть Азовсталі прямо зараз,

– закликав Олег Псюк зі сцени Євробачення.