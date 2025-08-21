Двоюрідна сестра Камалії вийшла заміж. Співачка побувала на весіллі й показала, як воно пройшло.

Камалія змонтувала відео з особливого дня сестри та її коханого. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм артистки.

Камалія одягла на весілля двоюрідної сестри довгу блакитну сукню, а свій образ доповнила масивними сережками. Співачка зробила зачіску і макіяж. Вона подарувала молодятам великий букет квітів.

Відсвяткували надзвичайно особливу подію – весілля моєї двоюрідної сестри Юлії Прядко. І наречена, і наречений – військові, справжні герої, які знайшли одне одного попри війну й довели, що любов сильніша за всі випробування,

– поділилась Камалія.

На весілля зі шпиталю приїхав двоюрідний брат співачки. Він отримав поранення і четверту контузію.

Цей момент зворушив усіх до сліз – бо це справжня сила родини та любові,

– зізналась артистка.

Камалія також розповіла, що останнім часом у її родині було чимало втрат. За три з половиною роки співачка поховала чотирьох дядьків, маминих братів.

"Але життя триває. І за останні два роки, у час повномасштабної війни, у нашій родині з'явилося нове поповнення – двоє діток. І ось нарешті нас об'єднало світле і радісне свято – весілля! Попри біль, попри втрати, ми віримо й відчуваємо: любов завжди перемагає, а життя продовжується", – підсумувала співачка.

