Камалия смонтировала видео с особого дня сестры и ее возлюбленного. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артистки.

Камалия надела на свадьбу двоюродной сестры длинное голубое платье, а свой образ дополнила массивными серьгами. Певица сделала прическу и макияж. Она подарила молодоженам большой букет цветов.

Отпраздновали необычайно особенное событие – свадьбу моей двоюродной сестры Юлии Прядко. И невеста, и жених – военные, настоящие герои, которые нашли друг друга несмотря на войну и доказали, что любовь сильнее всех испытаний,

– поделилась Камалия.

На свадьбу из госпиталя приехал двоюродный брат певицы. Он получил ранение и четвертую контузию.

Этот момент тронул всех до слез – потому что это настоящая сила семьи и любви,

– призналась артистка.

Камалия также рассказала, что в последнее время в ее семье было немало потерь. За три с половиной года певица похоронила четырех дядей, маминых братьев.

"Но жизнь продолжается. И за последние два года, во время полномасштабной войны, в нашей семье появилось новое пополнение – двое детей. И вот наконец нас объединил светлый и радостный праздник – свадьбы! Несмотря на боль, несмотря на потери, мы верим и чувствуем: любовь всегда побеждает, а жизнь продолжается", – подытожила певица.

