27 квітня, 19:31
Спроби хайпувати – неприйнятні, – телеканал ТЕТ прокоментував скандал з "Караоке на Майдані"

Марія Касій
Основні тези
  • Телеканал ТЕТ прокоментував скандал навколо шоу "Караоке на Майдані", де організаторів звинуватили в обмані.
  • Команда каналу заявила, що зйомки намагалися зірвати. Справу передали правоохоронцям.
Після 7-річної перерви в Києві вперше відбулися зйомки шоу "Караоке на Майдані". Однак у мережі розгорівся скандал: організаторів звинуватили в обмані.

Телеканал ТЕТ відреагував на обговорення на офіційній сторінці в тредсі та детальніше розповів про правила "Караоке на Майдані". 

Команда каналу повідомила, що під час знімання випуску стався "неприємний інцидент". Невідомі намагалися втрутитися в процес та зірвати зйомки. 

Команда оперативно відреагувала, ситуацію зафіксовано та передано правоохоронцям. Далі – справа за ними, 
– зазначили в заяві. 

У ТЕТ підкреслили, що участь у проєкті – безплатна та відкрита для всіх. Окрім того, є можливість задонатити й стати "Джокером", таким чином автоматично потрапивши у фінал.

Команда телеканалу наголосила, що абсолютно всі кошти спрямовуються на підтримку реабілітаційного центру "Титанові". 

Окремо хочемо підкреслити: будь-які спроби хайпувати або привертати увагу через зрив зйомок чи провокації – неприйнятні. Ми за повагу, підтримку і безпечний простір для всіх учасників, 
– зауважили в повідомленні. 

Зазначимо, Ігор Кондратюк також прокоментував інцидент у відповідь на запит "РБК-Україна". Він поділився, що ситуація його здивувала.

Що відомо про скандал? 

25 квітня в Києві пройшли перші зйомки шоу "Караоке на Майдані". Ведучим цього разу став репер ХАС, якому Ігор Кондратюк урочисто передав естафету. 

  • У соцмережі Threads користувачка Анастасія під ніком spiceicee заявила, що підійшла з друзями до організаторів на Контрактовій площі. Один з працівників начебто пообіцяв їм виступ у програмі. За це йому віддали 1000 доларів.
  • Дівчина зазначила, що їй було важливо підтримати збір, та спростувала закиди в хайпі. Анастасія додала, що того вечора пішла писати заяву у поліцейський відділок.

