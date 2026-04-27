Спроби хайпувати – неприйнятні, – телеканал ТЕТ прокоментував скандал з "Караоке на Майдані"
- Телеканал ТЕТ прокоментував скандал навколо шоу "Караоке на Майдані", де організаторів звинуватили в обмані.
- Команда каналу заявила, що зйомки намагалися зірвати. Справу передали правоохоронцям.
Після 7-річної перерви в Києві вперше відбулися зйомки шоу "Караоке на Майдані". Однак у мережі розгорівся скандал: організаторів звинуватили в обмані.
Телеканал ТЕТ відреагував на обговорення на офіційній сторінці в тредсі та детальніше розповів про правила "Караоке на Майдані".
Команда каналу повідомила, що під час знімання випуску стався "неприємний інцидент". Невідомі намагалися втрутитися в процес та зірвати зйомки.
Команда оперативно відреагувала, ситуацію зафіксовано та передано правоохоронцям. Далі – справа за ними,
– зазначили в заяві.
У ТЕТ підкреслили, що участь у проєкті – безплатна та відкрита для всіх. Окрім того, є можливість задонатити й стати "Джокером", таким чином автоматично потрапивши у фінал.
Команда телеканалу наголосила, що абсолютно всі кошти спрямовуються на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".
Окремо хочемо підкреслити: будь-які спроби хайпувати або привертати увагу через зрив зйомок чи провокації – неприйнятні. Ми за повагу, підтримку і безпечний простір для всіх учасників,
– зауважили в повідомленні.
Зазначимо, Ігор Кондратюк також прокоментував інцидент у відповідь на запит "РБК-Україна". Він поділився, що ситуація його здивувала.
Що відомо про скандал?
25 квітня в Києві пройшли перші зйомки шоу "Караоке на Майдані". Ведучим цього разу став репер ХАС, якому Ігор Кондратюк урочисто передав естафету.
- У соцмережі Threads користувачка Анастасія під ніком spiceicee заявила, що підійшла з друзями до організаторів на Контрактовій площі. Один з працівників начебто пообіцяв їм виступ у програмі. За це йому віддали 1000 доларів.
- Дівчина зазначила, що їй було важливо підтримати збір, та спростувала закиди в хайпі. Анастасія додала, що того вечора пішла писати заяву у поліцейський відділок.