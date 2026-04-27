Телеканал ТЕТ отреагировал на обсуждение на официальной странице в тредсе и подробнее рассказал о правилах "Караоке на Майдане".
Команда канала сообщила, что во время съемок выпуска произошел "неприятный инцидент". Неизвестные пытались вмешаться в процесс и сорвать съемки.
Команда оперативно отреагировала, ситуацию зафиксировано и передано правоохранителям. Далее – дело за ними,
– отметили в заявлении.
В ТЕТ подчеркнули, что участие в проекте – бесплатное и открытое для всех. Кроме того, есть возможность задонатить и стать "Джокером", таким образом автоматически попав в финал.
Команда телеканала отметила, что абсолютно все средства направляются на поддержку реабилитационного центра "Титановые".
Отдельно хотим подчеркнуть: любые попытки хайповать или привлекать внимание через срыв съемок или провокации – неприемлемы. Мы за уважение, поддержку и безопасное пространство для всех участников,
– отметили в сообщении.
Отметим, Игорь Кондратюк также прокомментировал инцидент в ответ на запрос "РБК-Украина". Он поделился, что ситуация его удивила.
Что известно о скандале?
25 апреля в Киеве прошли первые съемки шоу "Караоке на Майдане". Ведущим в этот раз стал рэпер ХАС, которому Игорь Кондратюк торжественно передал эстафету.
- В соцсети Threads пользовательница Анастасия под ником spicee заявила, что подошла с друзьями к организаторам на Контрактовой площади. Один из работников якобы пообещал им выступление в программе. За это ему отдали 1000 долларов.
- Девушка отметила, что ей было важно поддержать сбор, и опровергла упреки в хайпе. Анастасия добавила, что в тот вечер пошла писать заявление в полицейский участок.